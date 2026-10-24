sábado 24 de octubre de 2026
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24 de octubre de 2026
Orgullo.

Juegos Bonaerenses 2026: Lomas de Zamora alcanzó el segundo puesto con 66 medallas

Con una delegación de 400 atletas, Lomas consiguió 38 medallas de oro, 14 de plata y 14 de bronce en la 35° edición que finalizó en Mar del Plata.

&nbsp;Lomas consiguió 38 medallas de oro, 14 de plata y 14 de bronce&nbsp;

 Lomas consiguió 38 medallas de oro, 14 de plata y 14 de bronce 

Lomas de Zamora tuvo una destacada actuación en la 35° edición de los Juegos Bonaerenses 2026 y alcanzó el segundo puesto del medallero general, con un total de 66 medallas: 38 de oro, 14 de plata y 14 de bronce. La delegación lomense, integrada por alrededor de 400 atletas, se ubicó detrás de Quilmes y por delante de Avellaneda.

El primer lugar del medallero quedó en manos de Quilmes, con 40 medallas de oro, 11 de plata y 9 de bronce. Lomas de Zamora finalizó segundo, con 38 doradas, 14 plateadas y 14 de bronce, mientras que Avellaneda ocupó el tercer puesto, con 35 oros, 11 platas y 10 bronces.

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Lomas brilló en hockey, fútbol y natación y sumó importantes triunfos

La delegación de Lomas de Zamora sobresalió en distintas disciplinas, tanto en deportes convencionales como en las categorías destinadas a personas con discapacidad (PCD), trasplantados y adultos mayores. Entre los resultados más destacados se encuentran las medallas doradas obtenidas en natación, tenis de mesa, hockey y fútbol 11, además de los logros en acuatlón, atletismo, básquet 3x3, vóley, taekwondo y judo.

Lomas de Zamora finalizó segundo, con 38 doradas, 14 plateadas y 14 de bronce.

Lomas de Zamora finalizó segundo, con 38 doradas, 14 plateadas y 14 de bronce.

En hockey femenino, Lomas consiguió importantes victorias en las finales en distintas categorías. En la división Sub 18, el equipo empató 1-1 frente a La Plata y se impuso 2-1 en la definición por penales. En Sub 16, venció 2-1 a San Fernando, mientras que en Sub 14 superó por 1-0 a Tandil.

También se destacaron los equipos femeninos de fútbol 11. En la categoría Sub 14, Lomas de Zamora derrotó 1-0 a General Pueyrredón, mientras que el conjunto Sub 16 consiguió una contundente victoria por 6-0 frente a Azul.

Medallas doradas obtenidas en natación, tenis de mesa, hockey y fútbol 11.

Medallas doradas obtenidas en natación, tenis de mesa, hockey y fútbol 11.

Inclusión, esfuerzo y medallas

Las disciplinas para personas con discapacidad también tuvieron una participación relevante en el medallero lomense. La natación PCD aportó múltiples medallas doradas en pruebas de velocidad y estilos, con categorías diferenciadas según edad y clasificación funcional. A estos resultados se sumaron los obtenidos en atletismo adaptado, con pruebas de campo y pista, además de las medallas conseguidas en goalball y boccia.

La delegación también cosechó medallas en natación para trasplantados, atletismo, vóley, básquetbol, beach vóley, patín, judo, tenis, handball, tejo y otras disciplinas, reflejando la amplitud de la participación deportiva del distrito.

Lomas sobresalió en distintas disciplinas, tanto en deportes convencionales y adaptados.

Lomas sobresalió en distintas disciplinas, tanto en deportes convencionales y adaptados.

Una edición récord

La edición 2026 de los Juegos Bonaerenses contó con más de 504.000 inscriptos en las distintas etapas de la competencia y 117 disciplinas deportivas y culturales. Las finales reunieron a jóvenes, personas con discapacidad, trasplantados y adultos mayores en diferentes espacios de Mar del Plata, entre ellos el Parque de los Deportes, el Complejo EMDER, el club Once Unidos, las playas de Varese y el Teatro Auditorium.

Organizada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, la competencia volvió a consolidarse como uno de los principales encuentros deportivos y culturales del país.

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