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24 de octubre de 2026
Cinematográfico.

Persecución, choque y detención: manejaba un auto robado y lo atraparon en Lomas de Zamora

Un delincuente fue detenido tras una extensa persecución desde CABA hasta el barrio Villa Independencia. Un patrullero chocó y un policía resultó herido.

Así quedó el patrullero tras el choque.

Así quedó el patrullero tras el choque.

Un delincuente que manejaba un auto robado terminó detenido tras una intensa persecución desde Capital Federal hasta Lomas de Zamora, que incluyó un fuerte choque de un patrullero.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo empezó cuando el Anillo Digital de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detectó en la avenida General Paz el paso de un Peugeot 207 con pedido de captura por robo.

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Efectivos policiales fueron rápidamente tras el vehículo. Los ocupantes del coche notaron la presencia policial y decidieron escapar a toda velocidad por General Paz, hasta ingresar a Lomas de Zamora.

El auto en plena persecuci&oacute;n, huyendo de la Polic&iacute;a.

El auto en plena persecución, huyendo de la Policía.

Choque y detención en Lomas

El seguimiento se extendió por varios kilómetros y continuó hasta el barrio Villa Independencia. Uno de los patrulleros perdió el control y impactó contra una zanja en el cruce de las calles O’Higgins y Provincias Unidas.

Otro de los móviles policiales continuó persiguiendo al vehículo y logró interceptarlo en la intersección de las calles Provincias Unidas y Euskadi. El auto de los sospechosos terminó chocando contra el frente de una vivienda. Uno de los sujetos bajó del vehículo y empezó a dispararle a la Policía, logrando escapar, pero el cómplice que lo acompañaba fue reducido y detenido en el acto.

El auto en el que iban los delincuentes.

El auto en el que iban los delincuentes.

Se trataba de un hombre de 32 años, quien quedó arrestado por los delitos de “hurto, atentado y resistencia a la autoridad, y abuso de armas”. El Peugeot en el que circulaba era un auto “mellizo”: tenía la patente de otro vehículo.

Producto del violento choque del patrullero, un policía tuvo que ser asistido por una ambulancia. Lo inmovilizaron, le colocaron un cuello ortopédico y lo trasladaron a un hospital.

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