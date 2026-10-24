Pedro Rosemblat tuvo un inesperado blooper y reveló la fecha de casamiento con Lali Espósito.

Pedro Rosemblat dejó una pista inesperada sobre su posible casamiento con Lali Espósito durante una emisión de su programa Gelatina. Una frase sobre sus nervios y una fecha específica llamó la atención de sus compañeros y alimentó las especulaciones de los seguidores, aunque la pareja todavía no confirmó cuándo será la boda.

El momento se produjo mientras el conductor hablaba sobre el cansancio acumulado durante el año y cómo se preparaba para transitar las últimas semanas. En medio de la conversación, lanzó una frase que despertó curiosidad en el estudio. "Yo hasta el 7 de noviembre estoy nervioso, después ya estoy bien y liberado", expresó Pedro Rosemblat .

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La precisión del comentario generó preguntas entre sus compañeros. Al advertir que sus palabras habían despertado interés, intentó cerrar el tema con una respuesta breve: "Bueno, no importa".

Sin embargo, el episodio no pasó inadvertido y rápidamente comenzaron las interpretaciones sobre una posible fecha para el enlace con Lali Espósito.

La pista que aportó Lali Espósito sobre la boda

Las especulaciones también se relacionaron con una declaración que la cantante había hecho sobre cómo imagina la celebración. Al hablar de sus planes, Lali Espósito adelantó que será una ceremonia íntima y sin grandes despliegues: "Yo hago una boda muy, muy pequeñita".

A ese comentario se sumó una publicación anterior de la artista en redes sociales. Se trataba de un meme inspirado en La Sustancia, la película protagonizada por Margaret Qualley, en el que bromeaba sobre el paso del tiempo.

La imagen mostraba dos versiones de la actriz. La primera llevaba la frase "Nosotros en septiembre", mientras que la segunda estaba acompañada por el texto "Nosotros el 5 de Noviembre".

La referencia al 5 de noviembre, junto con las palabras de Rosemblat sobre el día 7, llevó a muchos seguidores a especular con que la boda podría celebrarse durante la primera semana del próximo mes.

Los indicios que alimentan las versiones

Otro elemento que se sumó a las conjeturas fueron los festejos vinculados con la despedida de soltera de Lali, que tuvieron lugar entre septiembre y octubre.

Por ahora, ni la cantante ni el conductor confirmaron oficialmente la fecha del casamiento. Mientras tanto, la frase pronunciada por Pedro Rosemblat y las coincidencias que encontraron sus seguidores mantienen abierta la incógnita sobre cuándo darán el esperado paso.