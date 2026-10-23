La Joaqui reveló qué les explicó a sus hijas tras su separación de Luck Ra

La Joaqui contó cómo habló con sus hijas, Shaina y Eva, después de su separación de Luck Ra . Durante una entrevista en Patria y Familia, el programa de Luzu TV, la cantante explicó cómo las nenas viven las versiones que circulan en redes sociales y qué les dijo cuando notaron que algo había cambiado.

En su paso por el ciclo, la artista respondió una pregunta de Juli Castro sobre cuánto sabían sus hijas de lo ocurrido en su vida sentimental. Según explicó, las chicas suelen tomar las publicaciones y los comentarios sobre su familia como una forma de entretenimiento.

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"Ellas están en otra, y entienden las redes como entretenimiento. Tal vez me dicen: ‘¿Viste la mentira que dijeron?’ y se ríen”, contó La Joaqui.

La cantante también hizo referencia a los videos creados con inteligencia artificial que involucran a Tiago PZK y Luck Ra. De acuerdo con su relato, sus hijas reaccionan con humor cuando se encuentran con ese tipo de contenidos.

"Tal vez ven un video hecho con IA de Tiago y Luck Ra y se cagan de risa. Lo ven todo con humor”, agregó.

La explicación que les dio cuando notaron un cambio

Sin embargo, la artista reconoció que hubo un período en el que sus hijas advirtieron que ella no estaba como siempre. La Joaqui explicó que suele ser una persona con mucha energía, pero que durante un tiempo se mostró diferente y las nenas le preguntaron qué le pasaba.

"Igual, la verdad es que soy una persona que con mucha energía y hubo al menos dos meses que me vieron con baja de energía y me preguntaban”, reveló.

Ante esas preguntas, la cantante decidió explicarles algunos de los cambios en su vida personal sin entrar en mayores detalles. En ese sentido, contó qué les dijo sobre una persona que ya no iba a formar parte de la rutina familiar.

"Les expliqué que tal persona no iba a venir más a casa, pero no mucho más que eso”, expresó.

De esta manera, La Joaqui compartió cómo abordó la situación con sus hijas y explicó que, mientras ellas suelen tomarse con humor los contenidos que circulan en internet, también hubo un momento en el que percibieron un cambio en su ánimo.