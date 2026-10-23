Mauro Icardi habría tenido un romance con La Chabona.

Mauro Icardi quedó en el centro de la escena mediática luego de que La Chabona asegurara haber tenido una historia con él hace varios años. La influencer y cantante de cumbia hizo la revelación durante un programa de streaming, donde dio detalles de un supuesto encuentro en un hotel y sus dichos se viralizaron.

La mediática sorprendió a los integrantes del ciclo "Dios perdona, nosotros no", al hablar de un presunto vínculo con el futbolista, actual pareja de la China Suárez.

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Durante la charla, La Chabona insistió en que había vivido una historia con el delantero y lanzó una frase que llamó la atención de los presentes: “Yo tuve una re historia con Icardi, hace una banda”.

Ante las preguntas sobre el supuesto encuentro, la influencer sostuvo que habría ocurrido en un hotel y volvió a mencionar al futbolista, a quien desafió públicamente a hacerse cargo de lo que contó.

Además, hizo comentarios sobre la intimidad del jugador y cuestionó las versiones que circulan sobre ese aspecto. Sus declaraciones generaron repercusiones en las redes sociales, aunque no aportó pruebas que permitieran confirmar el episodio.

La Chabona también dejó en claro que, según su propio relato, la situación habría sucedido varios años atrás. Hasta el momento, no se incluyeron declaraciones de Mauro Icardi que confirmaran o desmintieran la versión.

El presente de Mauro Icardi y la China Suárez

La repercusión de las declaraciones coincidió con el regreso de Icardi y la China Suárez a Buenos Aires, luego de unos días de vacaciones en Estados Unidos y México.

La pareja volvió acompañada por los hijos de la actriz, Rufina, Magnolia y Amancio, además de la madre de Suárez. Las primeras imágenes de su llegada al país circularon en las redes.

Mientras tanto, el futuro profesional del delantero también genera expectativa, debido a las versiones sobre posibles interesados en contratarlo tras su etapa en el Galatasaray de Turquía. Por ahora, no hay confirmaciones oficiales sobre su próximo destino