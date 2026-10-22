Mauro Icardi y la China Suárez definen en qué país vivir juntos

Sorpresa por la drástica decisión de la China Suárez y Mauro Icardi.

El futuro de Mauro Icardi sigue sin definirse tras su salida del Galatasaray de Turquía. El delantero argentino no disputa partidos oficiales desde mayo y, mientras disfruta de unas vacaciones con la China Suárez en México, evalúa sus opciones para regresar al fútbol profesional con un objetivo: jugar en Italia.

Tras finalizar su contrato con el Galatasaray el 30 de junio, el rosarino permanece sin equipo y, de acuerdo con información difundida en televisión, se tomaría hasta fin de año para resolver dónde continuará su carrera.

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La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez en el programa La mañana con Moria, de El Trece. Según contó, el delantero buscaría volver al fútbol italiano, donde tendría la intención de cerrar su trayectoria profesional y establecerse junto a la China Suárez y sus hijos.

Icardi disputó su último partido oficial el 17 de mayo. Desde entonces, no se confirmó su incorporación a otro club, pese a su recorrido por instituciones de primer nivel como el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain y el Galatasaray.

Sus pretensiones económicas y deportivas podrían dificultar las negociaciones, aunque no hay confirmaciones oficiales sobre ofertas rechazadas ni sobre un posible destino para la próxima temporada.

En los últimos días, el futbolista también se había referido a su decisión de tomarse un tiempo alejado de la competencia y de los entrenamientos con un plantel. Por ahora, su eventual regreso en enero de 2027 es una posibilidad, no una fecha confirmada.

Las vacaciones con la China Suárez

Mientras define su futuro, Icardi viajó a Miami y luego a Playa del Carmen, México, junto a la actriz. A través de las redes sociales, compartió imágenes de la escapada y publicaciones dedicadas a su pareja, incluida una en la que la llamó “My VS Angel”.

Las fotos generaron comentarios de usuarios que compararon el aspecto del delantero con el del conductor Marcelo Tinelli. Las reacciones se sumaron a las críticas que ambos reciben en redes sociales por sus viajes y su exposición pública.

Por su parte, la China Suárez habría priorizado la posibilidad de acompañar al futbolista en sus próximos movimientos, aunque no se informaron detalles confirmados sobre nuevos proyectos laborales de la actriz.

Por el momento, la principal incógnita sigue siendo si Mauro Icardi logrará concretar su regreso al fútbol italiano o si deberá evaluar otras alternativas para continuar su carrera.