sábado 24 de octubre de 2026
Escribinos
23 de octubre de 2026
Picante.

El mensaje de Tini Stoessel que volvió a encender la polémica con su familia

Tras la cancelación de su show en Miami, Tini Stoessel retomó su gira en Venezuela, habló de sus afectos y se emocionó ante sus seguidores.

Tini Stoessel lanzó un picante comentario que encendió nuevamente la polémica con su familia.&nbsp;

Tini Stoessel lanzó un picante comentario que encendió nuevamente la polémica con su familia. 

Tini Stoessel volvió a cantar en vivo en medio de las dificultades personales que atraviesa y dejó una declaración que despertó atención. Durante su presentación en Venezuela, la artista incluyó a Rodrigo De Paul entre las personas que considera su familia, en un contexto marcado por el distanciamiento con sus padres y su hermano.

Lee además
Tini Stoessel, no para. 
No para.

Tini debuta en el Lollapalooza: su emotivo mensaje en Instagram
Tini Stoessel salió a contar los detalles de la cancelación de su show en Miami y generó polémica. 
¿Problemas técnicos?

Tini Stoessel publicó un comunicado tras la cancelación de su show en Miami y estalló la polémica

“Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo (De Paul) es mi familia. Son mi familia”, expresó Tini Stoessel frente a sus seguidores.

La frase cobró relevancia en medio del distanciamiento con su padre, Alejandro Stoessel; su madre, Mariana Muzlera; y su hermano, Francisco Stoessel.

Tini Stoessel se emocionó en pleno show

Además de referirse a sus afectos, la artista agradeció el acompañamiento de sus fans durante esta etapa y les dedicó unas palabras cargadas de emoción. “Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo”, manifestó ante la respuesta del público.

Sin embargo, ese no fue el único momento emotivo de la noche. Durante el espectáculo, Tini Stoessel también aludió a los inconvenientes que atravesó en el marco de su gira y terminó quebrándose frente a los presentes. “Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”, confesó, visiblemente movilizada.

La reacción de sus seguidores fue inmediata: la acompañaron con una ovación mientras la cantante atravesaba ese momento de emoción.

Así, el regreso de Tini Stoessel a los escenarios en Venezuela estuvo marcado tanto por el agradecimiento a sus fans como por una declaración sobre su círculo más cercano, en medio del conflicto familiar que atraviesa.

Temas
Seguí leyendo

Tini debuta en el Lollapalooza: su emotivo mensaje en Instagram

Tini Stoessel publicó un comunicado tras la cancelación de su show en Miami y estalló la polémica

La Joaqui reveló qué les explicó a sus hijas tras su separación de Luck Ra

Mauro Icardi habría tenido un affaire con La Chabona

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La Joaqui y Luck Ra, en otros tiempos.
A corazón abierto.

La Joaqui reveló qué les explicó a sus hijas tras su separación de Luck Ra

Las más leídas

Te Puede Interesar

El accidente ocurrió en la Ruta 58.
Tragedia.

Un vecino de Lomas murió en un terrible accidente en la ruta