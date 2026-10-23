El mensaje de Tini Stoessel que volvió a encender la polémica con su familia

Tini Stoessel volvió a cantar en vivo en medio de las dificultades personales que atraviesa y dejó una declaración que despertó atención. Durante su presentación en Venezuela, la artista incluyó a Rodrigo De Paul entre las personas que considera su familia, en un contexto marcado por el distanciamiento con sus padres y su hermano.

La cantante retomó su gira Futttura después de la cancelación del recital que tenía previsto realizar en Miami el pasado 18 de octubre . En su regreso a los escenarios, compartió un mensaje con el público que no pasó inadvertido por la situación familiar que atraviesa.

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“Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo (De Paul) es mi familia. Son mi familia”, expresó Tini Stoessel frente a sus seguidores.

La frase cobró relevancia en medio del distanciamiento con su padre, Alejandro Stoessel ; su madre, Mariana Muzlera; y su hermano, Francisco Stoessel .

Tini Stoessel se emocionó en pleno show

Además de referirse a sus afectos, la artista agradeció el acompañamiento de sus fans durante esta etapa y les dedicó unas palabras cargadas de emoción. “Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo”, manifestó ante la respuesta del público.

Sin embargo, ese no fue el único momento emotivo de la noche. Durante el espectáculo, Tini Stoessel también aludió a los inconvenientes que atravesó en el marco de su gira y terminó quebrándose frente a los presentes. “Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”, confesó, visiblemente movilizada.

La reacción de sus seguidores fue inmediata: la acompañaron con una ovación mientras la cantante atravesaba ese momento de emoción.

Así, el regreso de Tini Stoessel a los escenarios en Venezuela estuvo marcado tanto por el agradecimiento a sus fans como por una declaración sobre su círculo más cercano, en medio del conflicto familiar que atraviesa.