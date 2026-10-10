Tini Stoessel debuta en el Lollapalooza: su emotivo mensaje en Instagram

El Lollapalooza Argentina 2027 confirmó la programación para la 12º edición que se llevará del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro . Tini Stoessel, debutante en el festival , compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Mi primera vez en el Lolla", escribió Tini Stoessel , junto a emojis de llantos, en una historia en su cuenta de Instagram, donde replicó el anuncio oficial del Lollapalooza Argentina. Luego se filmó en primer plano, visiblemente emocionada y musicalizada con el tema Cupido para completar el festejo.

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Esta confirmación llega poco después de la invitación que tuvo Tini Stoessel por parte de Lali Espósito en su tercer River Plate del año, en un encuentro cumbre del pop argentina.

Mientras que se da en medio del conflicto económico que la cantante mantiene su parte de su familia, en especial con su papá Alejandro Stoessel.

Los destacados del Lollapalooza Argentina 2027

Además de Tini Stoessel, la escena local tendrá una presencia de Dillom llegará con La Nueva Violencia, su tercer álbum. Usted Señalemelo llevará al festival Términos & Condiciones, su cuarto .

A ellos se suman K4OS, Un Poco de Ruido, Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofía Mora y Las Sombras, entre otros nombres.