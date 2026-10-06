Qué porcentaje le ofreció Tini Stoessel a su papa Alejandro Stoessel: "Es eso o nada"

El conflicto económico entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, tiene un nuevo episodio y se conocieron detalles sobre el ofrecimiento que la cantante le habría hecho al productor, en medio de las largas y escandalosas negociaciones entre las partes.

"En estos momentos, no hay acuerdo todavía. Hasta ahora, el ofrecimiento es de 5%", contó Ángel de Brito en LAM , al referirse a la situación entre Tini Stoessel y su padre. " 5% o nada . El padre es el único dueño de ese dinero y de la administración de ese dinero", remarcó el conductor del ciclo de América TV.

Según detalló Ángel de Brito, el porcentaje en discusión no sería menor debido al volumen de dinero involucrado. "El padre lo que dice: 'Yo te doy todo. Tomá'. Hay quienes no", reveló el periodista.

"¿Dónde empezó el conflicto? Ahora, después le voy a decir el 5% de cuánto. Son millones de dólares. Ese 5% parece poquito, pero es mucho dinero", agregó Ángel de Brito , anticipando que se estaría negociando un monto millonario.

El conflicto por el casamiento de Tini Stoessel

El casamiento de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul también habría sido un punto clave en el comienzo de la crisis familiar. "El conflicto empezó, como bien contaron algunos colegas, cuando Tini va a su padre y le dice: 'Me voy a casar con Rodrigo', hasta ahí todo bien: 'Te felicito, no sé qué, pongamos un prenupcial'. El padre dice eso. Ella fue y se lo planteó. A De Paul le dijo: 'Papá quiere un prenupcial'. 'No te lo firmo', le dijo De Paul", contó Ángel de Brito.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

"Otro de los conflictos económicos era, en su momento, esto fue antes del casamiento, la famosa casa en Madrid, que De Paul quería comprar y valía US$7.5 millones", subrayó el periodista para cerrar el tema.