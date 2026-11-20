Alberto Lecchi seguirá como presidente de Temperley.

Después de una semana de negociaciones y de búsqueda de acuerdos, Temperley definió su futuro en el plano institucional y se resolvió que Alberto Lecchi se mantenga como presidente de la institución para el mandato 2027-2029, manteniéndose la misma comisión directiva de los últimos dos años.

Al no presentarse ningún candidato del lado de la oposición, la decisión que se tomó dentro del oficialismo fue no hacer retoques en la cúpula dirigencial y por este motivo Lecchi continuará como la máxima autoridad de la institución.

La confirmación llegó de parte del propio cineasta, que antes de las 21 horas se presentó en el bufet del club y le puso fin a las especulaciones. "Sigue la misma comisión directiva y yo continuaré como presidente", aseguró el presidente celeste, quien remarcó que en los últimos se sumó el apoyo de otras agrupaciones.

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