Será de 13 a 18 en Kilhawe Multiespacio en Temperley con entrada libre y gratuita.

Este domingo en Temperley se realizará Letras del Sur , un festival pensado como un espacio de encuentro entre escritores, lectores y artistas del conurbano, será de 13 a 18 en Kilhawe Multiespacio , ubicado en Suárez 326 , con entrada libre y gratuita.

La propuesta nació de la iniciativa de un grupo de escritores que buscaba generar un espacio para dar a conocer sus libros, compartir experiencias y conversar sobre el oficio de escribir. La idea fue creciendo hasta encontrarse con el proyecto de Kilhawe y con la posibilidad de articular la propuesta de Literatura en Comunidad del Municipio de Lomas de Zamora .

"Tenía la idea de organizar un festival literario como un espacio para que los escritores demos a conocer nuestros libros, también para conocernos y charlar sobre nuestro oficio", explicó Paz Ávalos González , una de las impulsoras de la iniciativa en diálogo con La Unión.

El objetivo del encuentro es "hacer correr la voz del oficio de la literatura, desde escribir hasta terminar en un libro en manos de un lector", señaló la autora de la novela El caso de las maestras rurales.

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Libros, talleres y encuentros

Durante la jornada, el público podrá recorrer una feria de escritores y autores, participar de rondas de lectura y acercarse a distintas propuestas vinculadas con la literatura y otras expresiones artísticas. Habrá música en vivo, micrófono abierto, un taller de escritura feminista, un taller de encuadernación de libros y una feria de fanzines y artistas, además de un buffet con comida casera.

También habrá espacios de conversación con referentes de la literatura. Entre las actividades previstas se encuentra una charla con Enrique Decarli sobre el oficio de la escritura y un encuentro con Leandro Alva sobre el recorrido literario de Roberto Arlt en Temperley.

El taller de encuadernación estará a cargo de Nani Garro, mientras que la música en vivo será protagonizada por Sofía Mathews. Además, la organización anticipó un cierre sorpresa.

La propuesta no apunta solamente a acercar nuevos lectores a los autores independientes, sino también a que quienes escriben y todavía no tienen sus trabajos difundidos puedan encontrarse con otros escritores y con el público. "Queremos crear vínculos y espacios de diálogo entre escritores y la comunidad, intercambios de lecturas, acercar el oficio de la escritura y generar un espacio abierto de difusión entre escritores independientes, artistas y lectores de la zona sur", expresaron desde la organización.

En los 90' un grupo de vecinos impulsó la Casa de Cultura de Temperley. En 2023 comenzó el trabajo conjunto con Kilhawe.

Cultura para encontrarse

Para quienes impulsan el Festival Literario "Letras del Sur", lo central es generar vínculos y recuperar los encuentros presenciales alrededor de la cultura. "Me parece muy importante porque la cultura es un espacio de resistencia. Encontrarnos nos permite conocernos y reconocernos", expresó Paz, quien remarcó la importancia de generar espacios comunitarios en los que la literatura funcione como punto de encuentro.

"Cualquier oportunidad que tengamos para encontrarnos, dejar las pantallas de lado y hablar cara a cara con los demás es una forma de hacer la revolución", subrayó.

La intención, en esta primera edición, que vienen planeando desde agosto, es que el festival pueda convertirse en una experiencia para todos: escritores que encuentren nuevos lectores, lectores que descubran nuevas obras y personas que se acerquen por primera vez a la escritura.

"Me gustaría que todos lo pasemos bien y vivamos un buen momento: a Kilhawe con el buffet, a los escritores con nuestros libros, que los lectores conozcan nuevas lecturas y los futuros escritores descubran que lo son", enfatizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La pulpería de la historia - Grupo de divulgación (@pulperia_de_la_historia) Realizan diferentes tipos de actividades.

Una casa histórica como escenario

El festival tendrá como sede a Kilhawe Multiespacio, una casa histórica de Temperley, cuya construcción se remonta aproximadamente a 1890 y que es considerada una de las más antiguas del barrio.

En la década de los 90' un grupo de vecinos impulsó la Casa de Cultura de Temperley. Luego, el espacio continúo vinculado con actividades culturales y actualmente funciona el Grupo Teatral El Espejo. En 2023 comenzó el trabajo conjunto con el grupo Kilhawe, que dio paso a la conformación del actual centro cultural.

"La casa y el barrio son una sola historia", enfatizaron y destacaron que consideran fundamental conservar el espacio para continuar compartiendo cultura y arte desde un lugar que forma parte de la identidad de la zona.

Actualmente, el multiespacio ofrece talleres anuales de tejido, bordado, literatura, conversación en inglés, italiano, teatro, dibujo y pintura, arte infantil y creatividad y memoria, además de encuentros culturales durante los fines de semana.