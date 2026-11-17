El Centro Cultural Roberto Arlt , ubicado en Eva Perón 675 , Temperley , prepara el Festival Robertx, un evento solidario que se realizará el próximo 12 de diciembre para acompañar la recuperación del espacio luego del robo que sufrieron en octubre. "A partir del aliento que recibimos por el robo, decidimos hacer un evento solidario", expresaron en sus redes sociales.

"El robo que sufrimos hace un tiempo, y el aliento que recibimos a partir de eso, reactivó nuestro deseo de mejorar el espacio para ofrecerle a la comunidad que nos rodea, un lugar de encuentro mas seguro y mejor acondicionado", detalló Matías Ceballos , responsable del Centro Cultural Roberto Arlt.

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Durante el hecho, delincuentes ingresaron al centro cultural y se llevaron herramientas de trabajo y estudio, elementos de valor e insumos que habían sido comprados para las actividades previstas durante octubre.

"Entraron a nuestra casa. Se llevaron herramientas de trabajo-estudio, elementos de valor y todos los insumos que habíamos comprado para las fechas de octubre", contaron en sus redes sociales.

El robo afectó un espacio que todavía se encuentra en proceso de construcción y reacondicionamiento, pero también generó una respuesta solidaria de vecino, artistas, familias y otros espacios culturales, que se acercaron para acompañar el proyecto.

En el equipo son 10, más la referente de fines y las profesoras de los cursos.

Festival Robertx: una iniciativa para recuperarse

Con el acompañamiento de artistas que decidieron solidarizarse con el proyecto, el próximo 12 de diciembre se realizará el Festival Robertx. La jornada busca recaudar fondos para continuar con las mejoras del espacio. Entre los trabajos pendientes se encuentran la ampliación del lugar y el acondicionamiento de la cocina, donde resta colocar cerámicas y realizar otras tareas necesarias para el desarrollo de cursos de formación profesional gastronómicos.

"Para llegar a cumplir nuestros objetivos de obra planificados para enero y febrero necesitamos que más personas conozcan el espacio, que se acerquen a nuestras actividades y eventos", sostuvo Ceballos.

Además, durante este año comenzaron a tramitar una asociación civil para contar con nuevas herramientas que permitan sostener y fortalecer el proyecto. Desde el centro también remarcaron la importancia de seguir construyendo redes con otros espacios culturales de Temperley y la zona, con la intención de potenciar esos vínculos durante el próximo año.

Quienes quieran acompañar el proyecto pueden acercarse al festival, difundir sus actividades o colaborar económicamente a través del alias cc.roberto.arlt. Las próximas propuestas se pueden consultar en las redes sociales del espacio, @cculturarlt. "Este tiempo nos demanda estar juntxs, compartir, encontrarse, organizarse y fortalecer la cultura popular para defender lo nuestro. Los esperamos", invitaron.

Funcionan el programa Envión, Fines y cursos de formación laboral.

Un espacio para la educación y la cultura

El centro cultural abrió sus puertas a mediados de este año con el objetivo de generar un puno de encuentro para los vecinos y acercar propuestas educativas, formativas y culturales, "como una alternativa para hacerle frente al contexto económico social y político", subrayaron desde el centro.

En el lugar funcionan el programa Envión, Fines, destinado a la terminalidad educativa secundaria de jóvenes y adultos mayores, y cursos de formación laboral vinculados Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), dependiente del Ministerio de Trabajo.

"El propósito de este espacio es generar comunidad, brindar posibilidades educativas y formativas y hacer nuestro aporte a la cultura popular del sur", escribieron en su cuenta de Instagram. El espacio funciona en un inmueble cedido en comodato por la Sociedad de Fomento Bernardino Rivadavia. Aunque no abonan alquiler, las mejoras que se realizan quedan como patrimonio a la institución.