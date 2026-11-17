Natalia Sismonda cierra el 2026 con un par de propuestas artísticas. El sábado será el turno del “Laboratorio de Payasería escénica”, en Temperley , y el domingo presenta la última función del año de la obra de teatro “A las tierras de Ivaschuk”.

El “Laboratorio de Payasería escénica”, de Natalia Sismonta, reconocida actriz, mimo, payasa, docente y creadora escénica de la región serpa el sábado de 15 a 19 en Casa Cacerola de Temperley.

“La propuesta está pensada como un espacio de experimentación, donde se ejercite y se explore la técnica del Clown. Trabajaremos el cuerpo cómico, los gags, la presencia y el estado de gracia. Fomentando la creación y la creatividad de futuros materiales”, adelanta la artista.

El domingo a las 20 en Umbral- Casa Cultural Natalia Sismonda presenta la última función del año de la obra “A las tierras de Ivaschuk”. Según su propia creadora, la obra de teatro está “destinada a público familiar: desde los 6 años al infinito”.

La obra narra el viaje de nuestra heroína payasa hacia sus raíces y su identidad, en busca de las tierras de su abuela en Oberá, Misiones. A lo largo de esta peripecia, tejida por la causalidad, descubrirá como lo más lejano y desconocido puede convertirse en hogar.

Aquello que parecía difícil e imposible, como hallar una aguja en un pajar, terminará siendo mucho más sencillo de lo imaginado: así como encontrar las tierras de Ivaschuk.