Natalia Sismonda cierra el 2026 con un par de propuestas artísticas. El sábado será el turno del “Laboratorio de Payasería escénica”, en Temperley, y el domingo presenta la última función del año de la obra de teatro “A las tierras de Ivaschuk”.
Natalia Sismonda dicta un “Laboratorio de Payasería escénica” y sale a escena con su obra de teatro “A las tierras de Ivaschuk”.
Natalia Sismonda cierra el 2026 con un par de propuestas artísticas. El sábado será el turno del “Laboratorio de Payasería escénica”, en Temperley, y el domingo presenta la última función del año de la obra de teatro “A las tierras de Ivaschuk”.
El “Laboratorio de Payasería escénica”, de Natalia Sismonta, reconocida actriz, mimo, payasa, docente y creadora escénica de la región serpa el sábado de 15 a 19 en Casa Cacerola de Temperley.
“La propuesta está pensada como un espacio de experimentación, donde se ejercite y se explore la técnica del Clown. Trabajaremos el cuerpo cómico, los gags, la presencia y el estado de gracia. Fomentando la creación y la creatividad de futuros materiales”, adelanta la artista.
El domingo a las 20 en Umbral- Casa Cultural Natalia Sismonda presenta la última función del año de la obra “A las tierras de Ivaschuk”. Según su propia creadora, la obra de teatro está “destinada a público familiar: desde los 6 años al infinito”.
La obra narra el viaje de nuestra heroína payasa hacia sus raíces y su identidad, en busca de las tierras de su abuela en Oberá, Misiones. A lo largo de esta peripecia, tejida por la causalidad, descubrirá como lo más lejano y desconocido puede convertirse en hogar.
Aquello que parecía difícil e imposible, como hallar una aguja en un pajar, terminará siendo mucho más sencillo de lo imaginado: así como encontrar las tierras de Ivaschuk.