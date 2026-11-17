Moria Casán contó que estuvo en la cama con Diego Maradona y dejó a todos estupefactos en su programa de El Trece al recordar una vieja anécdota que la vincula con el “10”. Además, fue lapidaria con Wanda Nara y la China Suárez.

La conductora explicó que alquiló la propiedad en Mar del Plata en la que se produjo el escándalo de la ropa interior atribuida a Diego Maradona que hizo famosa a Wanda Nara.

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Gustavo Méndez le dio paso a la anécdota de Moria Casán al contar que “esto es una guerra tremenda. Wanda Solange Nara versus María Eugenia China Suárez Riveiro. Se dijeron de todo, se mandaron a hacer cosas escatológicas, acciones sexuales, hablaron de hijos, se dijeron un montón de cosas, hacía mucho que no se agarraban”.

“La China Suárez fue la primera que utilizó sus redes sociales para pegarle a Wanda Nara. Dice: ‘Me río y me voy a seguir riendo de una mujer que le dice con, que le dice a otra negra de mierda, interesada, prostituta y muerta de hambre’. Así arrancó La China”, aseguró el panelista.

Moria Casán contó cómo terminó en la cama de Diego Maradona

Gustavo Méndez agregó detalles del posteo de la China Suárez que “dice: ‘Chicos, les puedo caer bien, mal, regular, pero yo llenaba Gran Rex, mientras otras se hacían famosas chupando y poniendo calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos. Que tengan un lindo fin de semana’, dice La China Suárez”.

“Imagínate tú, guapo, que además el calzoncillo no era de Maradona, acá fue una mentira flagrante. ¡Era de Beto! El calzoncillo era de Beto, nuestro querido amigo Beto, el camarógrafo de Intrusos, y estaba en una casa que yo después alquilé”, reveló Moria Casán.

La conductora explicó que “estuve en la casa de Maradona, cuando fui a alquilar una casa en Mar del Plata, una de las personas de la inmobiliaria me dice: ‘En esta casa estuvo Diego y acá fue el quilombo del calzoncillo de Maradona’”.

“Estuve en la cama de Maradona, estuve en el cerco donde ella seguramente salió y dice: ‘Este es el calzoncillo de Maradona’, que no era de Maradona”, aclaró Moria Casán.

Gustavo Méndez retomó el posteo al contar que “esta bomba que tira la China, obviamente que se empezó a viralizar por todos lados”.