lunes 02 de noviembre de 2026
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2 de noviembre de 2026
Sin vueltas.

Moria Casán contó por qué no fue al casamiento de Lali Espósito

Moria Casán fue consultada por la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat y aclaró por qué motivo no estuvo presente en la fiesta de casamiento.

Moria Casán y Lali Espósito.

Moria Casán y Lali Espósito.

En el pase con Arriba Argentinos, en El Trece, Valeria Sampedro le consultó sin vueltas: “¿Qué hiciste el fin de semana? ¿No tuviste casamiento?”.

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“No, yo trabajé como loca todo el fin de semana. Tuve Cuestión de género y descansé, no tuve casamiento. Sé lo del casamiento, por supuesto, muy al estilo de Lali, se nos casó nuestra Lali”, respondió Moria Casán.

Moria Casán contó que Lali Espósito no la invitó a su boda

Moria Casán contó sobre la fiesta que “fue muy divertida parece, las remeras decían ‘ni en pedo me caso’, que era la frase de ella, y hubo encendedores como souvenir”.

“¿Te invitaron?”, le preguntó la conductora de Arriba Argentinos. “No, no me invitaron, pero chicos, yo tampoco la invito a mis cumpleaños. No soy amiga de Lali. Soy una mujer que ella eligió, con la que pasé divino, pero no tenemos esa reciprocidad de una amistad”, respondió.

“No nos llamamos por teléfono, de vez en cuando hay algún mensaje, un ‘hola Moria, ¿cómo estás?’ o usan alguna frase mía. Me manda y yo le mando; le mandé una felicitación por privado, eso sí, para el casamiento. Tampoco creo que me tenga que invitar”, aclaró Moria Casán sin vueltas.

La conductora explicó que el casamiento era “súper íntimo, muy chiquito": "Y si hubiese sido grande y no me invitan, tampoco me siento desairada porque yo sería igual. Si no soy amiga de alguien, no invito a algo íntimo, como mi cumple”.

“¿Cómo me voy a ofender? Al contrario, siempre voy a estar agradecida a una mujer que me admiró tanto, que me llamó y me admira tanto, que me convocó para participar con ella en una canción. Así que feliz, al contrario, para nada”, cerró el tema Moria Casán.

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