Todos los looks de los famosos en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Todas las celebridades en el casamiento de Lali Espósito mostraron sus outfit.

Después de barajarse varias fechas respecto al casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat este sábado dieron el sí y la pareja invitó a varios personajes de la música, la actuación y la política que desfilaron con looks bien distintos antes de ingresar al espacio donde se realizó la ceremonia y la celebración en el barrio porteño de San Telmo.

La celebración del amor entre la cantante y el periodista se llevó adelante en Casa Carlos que es un casona antigua ubicada sobre la calle Carlos Calvo al 700, San Telmo. Si bien, estaba hecha la reserva, se mantuvo el secreto sobre el lugar y la fecha de la boda hasta el viernes por la noche que finalmente se filtró el dato.

Fanáticos y varios medios se acercaron a la puerta del lugar que estaba vallado para la ocasión para hacer notas a los invitados que fueron llegando al casamiento que se realizó en horas de la tarde. Entre los que mostraron sus outfits para el evento, estuvieron: el actor Peter Lanzani; la cantante de Miranda, Juliana Gattas; la actriz Mery del Cerro; el cantante Dillom; y la exlegisladora Ofelia Fernández y su pareja, el conductor Marcos Aramburu; y el actor Benjamín Rojas, entre otros.

Todos los looks de las celebridades en el casamiento de Lali Espósito La historia de amor entre Lali y Pedro fue acompañada por varios de sus amigos que además son famosos, porque también estuvieron presente la actriz Cande Vetrano y el chef y actor, Damián Betular, quien además fue el encargado de hacer la torta de la boda.

Entre el desfile de los invitados apareció la mamá de Lali, Majo Riera y la hermana, Anita Espósito. Tanto familiares, amigos y seres queridos fueron parte de una celebración que reunió a reconocidas personalidades. Los que asistieron contaron que el lugar estaba especialmente ambientado y preparado para la ocasión ya que fue una de las bodas más esperadas del año. Mirá todos los looks: Benjamín Rojas llegó junto a su familia invitado por su amiga Lali. Damián Betular fue invitado y el pastelero elegido para hacer la torta de la boda. Peter Lanzani fue criticado porque eligió el mismo color de traje que el novio de la boda. Juliana Gattas eligió la formalidad para asistir al casamiento de Lali y Pedro. La amiga de Lali, Cande Vetrano con un outfit muy primaveral. La actriz, Justina Bustos no se quiso perder la boda del año. Así llegó el cantante Dillom con un dedo vendado. Mery del Cerro mostró su outfit antes de ingresar a la casona de San Telmo. Ofelia Fernández junto a su actual pareja. La mamá de la novia, Majo Riera.

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