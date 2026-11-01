El colegio Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora organiza una carrera solidaria por la paz en el Velódromo

Una idea que surgió en una clase de Educación Física se transformó en un proyecto que busca unir deporte, solidaridad y compromiso comunitario. El colegio Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora realizará su primera carrera, bajo el lema "CIC Lomas Corre por la Paz", el domingo 15 a las 9, en el Velódromo del Parque, ubicado en Frías 1100.

La propuesta nació de los propios estudiantes, que comenzaron a pensar en la posibilidad de organizar una carrera durante una actividad escolar. Lo que empezó como una consigna para diseñar distintos recorridos terminó convirtiéndose en un evento que convocará a alumnos de los tres niveles educativos, docentes, familias y vecinos.

Desde la institución, que tiene su sede en Boedo 26 5, destacaron especialmente que la iniciativa haya surgido de los chicos y chicas, "lo más valioso para nosotros es que haya sido una propuesta iniciada por nuestros estudiantes, ya que tratamos de mantenerlos en movimiento y cultivar en ellos una actitud empática y solidaria con los demás", explicaron.

El proyecto comenzó durante una clase de Educación Física, en una jornada de mucho calor, mientras descansaban a la sombra, la profesora les propuso a los estudiantes diseñar diferentes recorridos que pudieran utilizarse para una carrera. A partir de esa actividad, el grupo investigó y decidió avanzar con la organización de un evento propio. Esa misma semana presentaron la idea ante los directivos del colegio y comenzaron a trabajar en su planificación.

La inscripción para la carrera en Lomas cuesta $4000 y se realiza a través del WhatsApp1151339481.

Desde la institución valoraron el compromiso que asumieron los estudiantes y su capacidad para organizarse, distribuir responsabilidades y resolver los desafíos que fueron apareciendo durante la preparación. "Me siento muy orgullosa de nuestros estudiantes, que día a día se van dando cuenta de todas las implicancias y responsabilidades que conlleva un trabajo de esta índole. A pesar de algunos contratiempos o dificultades, siguen trabajando en equipo y haciendo red", señalaron desde el colegio.

Los chicos y chicas están involucrados en todas las etapas: diseñan los flyers, producen videos para las redes sociales, recorren los cursos para difundir la convocatoria y organizan las inscripciones. También se distribuyen las tareas para la jornada, desde recibir a los participantes hasta preparar la entrada en calor y colaborar con los más pequeños.

Caminata, bicicleteada y carreras para toda la familia en Lomas de Zamora

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y la inscripción cuesta $4000, contará con distintas propuestas para que puedan participar personas de diferentes edades y condiciones físicas, la jornada comenzará a las 9 y contará con las siguientes actividades:

Caminata y bicicleteada: para quienes quieran sumarse a la actividad recreativa, carrera de 1 kilómetro: una propuesta recreativa abierta a todos y carrera de 3 kilómetros: destinada a estudiantes de Secundaria y sus familiares.

La intención es que participen los tres niveles del colegio —Inicial, Primario y Secundario—, junto con docentes, preceptores, directivos y familias. También están invitados amigos y amigas de los estudiantes que concurran a otras instituciones. "La idea es que todos compartamos un encuentro comunitario distinto, familiar, al aire libre y en movimiento", explicaron.

Por qué la carrera se llama Corre por la Paz

Aunque inicialmente los estudiantes habían pensado otro nombre relacionado con la primavera, desde la institución decidieron llamar a la propuesta "CIC Lomas Corre por la Paz". La elección responde al deseo de transmitir un mensaje que atraviese a toda la comunidad educativa. Para el colegio, trabajar juntos entre los distintos niveles y las familias en torno a la paz representa una forma de recuperar y promover valores como el respeto, la empatía y la solidaridad.

"Consideramos que trabajar juntos entre niveles y con las familias por la paz es un gesto necesario en un mundo atravesado por otros ejes. La paz es un valor que queremos rescatar, cultivar en cada uno y transmitir a la comunidad", expresaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CIC Lomas (@cic.lomas) Los chicos y chicas están involucrados en todas las etapas.

Una carrera para ayudar a otras comunidades

Además de la actividad deportiva, el evento tendrá un objetivo solidario, lo recaudado con las inscripciones y las colaboraciones será destinado a acompañar a comunidades de La Rioja, Chaco, San Francisco Solano y Florencio Varela.

La elección de estos lugares está vinculada con la historia y la tarea misionera de las hermanas de la congregación, que durante años desarrollaron actividades sociales, educativas y comunitarias junto a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

En el caso de La Rioja, recordaron especialmente el trabajo realizado durante la década del setenta en regiones con importantes necesidades sociales, allí, las hermanas también acompañaron procesos de organización comunitaria y apoyaron iniciativas vinculadas con la defensa de los derechos de las trabajadoras, como la formación del sindicato de empleadas domésticas. En Florencio Varela, San Francisco Solano y el Impenetrable chaqueño también dejaron una huella a través de su acompañamiento a distintas comunidades.

"Más que una ayuda material, queremos que esta iniciativa sea también una forma de mantener vivo el legado de las hermanas, reafirmando nuestro compromiso con quienes más lo necesitan", explicaron desde la institución. Por eso, además del aporte económico de las inscripciones, quienes concurran podrán colaborar con alimentos no perecederos y juguetes en buen estado.

Stands, buffet e inscripción

La jornada también contará con stands de emprendimientos de docentes y familiares que quieran sumarse a la propuesta solidaria. El buffet estará a cargo del grupo pastoral A-su-lado, que habitualmente participa de ferias y actividades escolares. Para participar, es necesario inscribirse previamente a través de el contacto de WhatsApp es 11 5133-9481.

Con una propuesta que combina actividad física, participación estudiantil y compromiso social, CIC Lomas busca convertir una idea nacida en el aula en un encuentro que involucre a toda la comunidad, la invitación es a caminar, pedalear o correr, pero también a colaborar con quienes más lo necesitan.