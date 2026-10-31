El Cementerio de Lomas tendrá una jornada para recordar a los seres queridos

El Cementerio de Lomas está sobre Martín Rodríguez y Hornos.

Por el Día de los Fieles Difuntos , este lunes en el Cementerio de Lomas de Zamora realizarán una jornada especial para los vecinos que vayan a visitar a sus seres queridos.

El Día de los Fieles Difuntos es una oportunidad para recordar y rendir homenaje a las personas que fallecieron. Cada 2 de noviembre, las familias visitan los cementerios y preparan ofrendas especiales como muestra de amor y respeto hacia los seres queridos que han dejado una huella imborrable en sus corazones.

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En el Cementerio de Lomas , ubicado sobre Martín Rodríguez y Hornos , a las 11 habrá una misa en la capilla. Luego, a las 15, realizarán una lectura de la palabra junto con una serenata a cargo de la agrupación Baires Band acompañada por una suelta de globos y entrega de ofrendas.

El Día de los Fieles Difuntos es una oportunidad para rendir homenaje a las personas que fallecieron.

Por su parte, a las 16 se desarrollará una procesión por las calles internas del Cementerio y a las 17 será la misa de clausura en la capilla. Durante todo el día, un grupo de servidores recorrerá el predio para brindar acompañamiento, escucha y oración a las personas que atraviesan el duelo por sus seres queridos fallecidos.

Obras para el mantenimiento del Cementerio de Lomas

El Municipio hizo varias refacciones y trabajos de mantenimiento en el Cementerio de Lomas para garantizar que esté buenas condiciones y brindar comodidades a los vecinos que van a visitar a sus queridos.

En el predio desplegaron obras para mejorar las galerías, veredas e instalaron nuevas luminarias. También desplegaron tareas de pintura, herrería, señalización y reacondicionamiento de los distintos sectores con tareas de desmalezado y embellecimiento.

Además reforzaron la seguridad con patrullaje nocturno tanto en el interior como en los alrededores, controles vehiculares en los accesos, cámaras de seguridad y tareas preventivas las 24 horas.