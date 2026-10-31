Los centros culturales de Lomas se unen para ofrecer una jornada a puro arte

Este domingo 1° de noviembre, los centros culturales de Lomas de Zamora abren sus puertas para que los vecinos disfruten de una variada agenda de espectáculos, talleres y actividades gratuitas .

Circuito Cultural en Comunidad es el nombre de la propuesta impulsada por el Municipio junto a los espacios independientes de distintos barrios. En Casa en Movimiento (CEM) , ubicada sobre Meeks 502 , a las 16.30 darán un taller de entrenamiento y exploración a partir de técnicas de danza contemporánea, somáticas, de improvisación y creación.

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"Exploraremos sobre música nacional, identidad, cuerpo y las posibilidades expresivas, construyendo una poética corporal propia. La jornada se completa con un conversatorio sobre los procesos de creación en danza contemporánea y una jam de improvisación como espacio de encuentro, intercambio y experimentación", informaron desde CEM. Para sumarse a la actividad, que contará además con una barra y buffet económico, hay que llenar este formulario .

Por su parte, en el Teatro Horizonte de Lomas (Av. Hipólito Yrigoyen 9437) van a proyectar Aterrados , una película de terror argentina dirigida por Demián Rugna sobre una serie de fenómenos paranormales que suceden en un barrio obrero del conurbano. La función comenzará a las 18 y habrá un buffet a precios populares.

Mientras que en Espacio de Arte, ubicado sobre la calle Viamonte 312, a las 22 horas presentarán un show de tango junto con una muestra del taller de canto con músicos en vivo.

Las actividades en centros culturales de Temperley

En 7 centros culturales de Temperley habrá propuestas para disfrutar de un domingo lleno de arte. A las 14, en el Teatro Mandorla (Triunvirato 255) se presentará la obra de teatro infantil "Cuentos de Norte a Sur". Para reservar un lugar, hay que mandar un mensaje al Instagram del Teatro.

El Espacio Cultural Martina Chapanay, ubicado en Triunvirato 808, abrirá sus puertas a las 15 para realizar una kermesse, muestra de pintura, lecturas, una obra de títeres y un show de canciones infantiles.

En el Barrio Inglés está Casa Kilhawe, un espacio cultural sobre la calle Suárez 326. Este domingo a las 17 habrá una función de Teatro de Cercanía con monólogos a cargo de personajes que estarán a centímetros del público, sin escenario y sin distancia. También sumarán una muestra de artes plásticas y música en vivo.

Un domingo para disfrutar del arte en Lomas.

A las 18, en RS Musical (Dorrego 351) presentarán sus talleres musicales y una función de la obra "Villano". Mientras que en Cultura del Sur (Meeks 1066) a las 19 darán un taller de arte con perspectiva en neurodiversidad para que niños y niñas formen parte de una obra colectiva respetando sus tiempos y formas de expresión.

Los amantes del teatro tendrá una cita imperdible en Las Nobles Bestias, que está en la calle 14 de Julio 142. A las 20 habrá una función de "Esperando a Godot", el clásico de Samuel Becket que a través del absurdo y el humor negro indaga en los problemas y dificultades de la experiencia humana.

Y en La Madriguera (Santa María de Oro 8), el domingo a las 22 llegará el preestreno a oscuras de "Prender fuego la máquina", el nuevo disco de la banda El Viaje de Jim.

Las propuestas en Banfield, San José y Llavallol

En la Casa Cultural El Convento de Banfield (Avenida Hipólito Yrigoyen 7030), el domingo a las 19 habrá una jam con micrófono abierto y feria de emprendedores.

Desde Sulfata, el espacio de San José ubicado sobre Caaguazú 275, a las 15 darán una clase de stand up junto con un café concert. Y en Casa Fuentealba de Llavallol (Antártida Argentina) presentarán a las 21 horas la obra teatral "Mil metros" de Leo Iñaki, una historia sobre el exilio, el miedo y la lucha por no abandonar la tierra amada.