Una artista de Turdera llegó a los museos tras ser elegida entre 400 participantes

Valeria es de Turdera y comenzó con la cerámica en 1988. Valeria es de Turdera y comenzó con la cerámica en 1988.

Una obra de cerámica creada por Valeria Baudille, artista de Turdera, fue seleccionada entre 400 participantes de más de 100 municipios bonaerenses y llegó a dos museos como parte de una muestra colectiva. Se trata de un reconocimiento que posiciona a Lomas de Zamora dentro de la producción cultural de la Provincia de Buenos Aires.

"Salón Puebla: Prácticas urgentes y comunitarias" es una muestra colectiva que reúne obras de 40 mujeres y disidencias seleccionadas por un jurado convocado a través del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. "La obra se llama Teresa y está inspirada en mi abuela paterna, que imaginé entre ollas y aromas de comida calabresa. Siempre me inspiran las mujeres: primero Lina, mi maestra catalana que me inició en la cerámica; luego Teresa, mi abuela que no conocí; y ahora Elsa, mi madre que murió hace casi 5 años", expresó Valeria, quien creó 24 piezas con mezcla de óxidos y esmalte. "Las resonancias domésticas me devuelven los ecos de las mujeres que sostienen el mundo desde las hornallas", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valeria Baudille (@valeriabaudille) Entre marzo y abril, la obra se exhibió en el Museo de Bellas Artes Emilio Pettoruti ubicado en La Plata. Y desde julio hasta mediados de octubre está en el Museo MAR de Arte Contemporáneo de Mar del Plata. "Pude viajar en agosto en tren como jubilada y eso me encantó. Mi vida siempre pasa en un tren, un medio de transporte que usé para estudiar e ir a trabajar", contó la artista.

Para armar la muestra colectiva lanzaron una convocatoria en la que participaron 400 mujeres de más de 100 municipios. "Soy una de las 40 seleccionadas y es un orgullo ser bonaerense y recibir un reconocimiento por tantos años de trabajo con el oficio. Estoy muy agradecida y feliz de haber estado en dos museos presentando la obra", destacó Valeria, que comenzó con la cerámica en 1988 como un pasatiempo en su querido barrio de Turdera.

Una muestra de arte con mujeres y disidencias como protagonistas La primera edición de la muestra colectiva "Salón Puebla" fue organizada por el area de Géneros y Diversidades del Instituto Cultural de la Provincia con el objetivo de estimular la producción y la experimentación en las artes visuales de mujeres y disidencias. Un jurado integrado por Guillermina Mongan, Lucía Engert y María Menegazzo se encargó de seleccionar las obras que conforman la muestra. "Sabemos que el arte aún tiene un largo camino por recorrer en la deconstrucción de lógicas patriarcales de producción y de narrativas eurocéntricas, racistas y xenófobas. Por eso, reafirmamos el compromiso de sembrar una cultura diversa y popular, movilizadas por un deseo colectivo de justicia social", remarcaron desde el Instituto Cultural.

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