Luego de la caída por 3-1 frente a River en el estadio Monumental que dejó a Lanús afuera del Torneo Clausura en octavos de final, Mauricio Pellegrino evitó confirmar su continuidad para la temporada 2027. Con un contrato que vence el próximo diciembre, el entrenador pidió unos días de descanso y reflexión antes de sentarse a negociar con la dirigencia.

"Nos vamos a tomar unos días para pensar y hablar sobre la continuidad, que es secundario. Lo importante es el proyecto de Lanús, esté quien esté", declaró el técnico en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Si bien la comisión directiva encabezada por Nicolás Russo ya manifestó su intención de extender el vínculo, el propio Mauricio Pellegrino prefirió mantener la cautela.

En ese marco, el entrenador de Lanús señaló que el próximo año requerirá "pisar el acelerador" con un plantel de juveniles, pero admitió que el club deberá convivir con la necesidad de transferir a sus figuras para sostenerse económicamente.

El director técnico reconoció que los errores propios y la falta de energía sentenciaron el juego en el Monumental. A esto se sumaron las complicaciones físicas de futbolistas como José Canale y Agustín Cardozo, además de la escasa recuperación de Alan Wlk tras su paso por la selección de Paraguay.

Pese a la despedida prematura en el torneo local, el entrenador rescató la dignidad profesional del plantel para competir a lo largo de un año que también tuvo como hito la consagración en la Recopa Sudamericana. Sin dudas, el fin de año para Lanús no fue el esperado y ahora habrá que analizar que depara el futuro.

Mauricio Pellegrino no pudo clasificar a Lanús a los cuartos de final del Torneo Clausura.

Los altibajos de Lanús en el semestre

En conferencia de prensa, el entrenador lamentó no haber podido avanzar en los playoffs del campeonato local, pero no dejó de destacar a sus dirigidos: “Tenemos altibajos, pero este equipo ha tenido una dignidad profesional para sacarse el sombrero”. Y enfatizó: “Hemos jugado Copa Libertadores y la nota negativa fueron los partidos en la altura”.

En cuanto al trámite del partido, Mauricio Pellegrino vertió su análisis: "Tuvimos llegadas y pusimos en aprietos al rival, no ha podido ser. Demasiados detalles para el adversario como para ponernos en posibilidad de ganar el partido. En sí, el equipo estuvo por momentos entero y por momentos nos faltó energía".

Y cerró, con el foco puesto en las ausencias delicadas, sobre todo de José Canale y Agustín Cardozo: "Nos queda el sabor agridulce de terminar el año con esta sensación de que podíamos haber hecho un poquito más si teníamos todo el equipo. No nos quejamos, siempre le ponemos el pecho a la situación".