Lanús se despidió de la pelea por el título

Lanús no pudo dar el golpe en el estadio Monumental y quedó afuera de los playoffs del Torneo Clausura frente a River Plate, que se impuso por 3-1 y avanzó a los cuartos de final. El equipo de Mauricio Pellegrino lleva cuatro eliminaciones consecutivas en primera ronda.

En el arranque de Lanús fue un equipo lento, que le entregó campo y pelota al rival. Con empuje y circulación el local buscó penetrar la barrera defensiva del visitante hasta que logró romper el cero.

Carlos Izquierdoz fue a disputar una pelota con Nicolás Otamendi, elevó de más la pierna e impactó con el rostro del adversario. Claro penal que ejecutó Thiago Almada a la izquierda de Nahuel Losada.

Ramiro Carrera marcó la igualdad parcial de Lanús.

No se desorientó Lanús, que con sus armas siguió enfocado. Santiago Beltrán se lo tapó a Allan Wlk, pero apenas pasada la media hora se juntaron Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Agustín Medina para el gol de Ramiro Carrera que la clavó de primera por arriba del arquero.

Lanús no aprovechó el momento

El murmullo se instaló en el estadio, nadie esperaba el empate y algunos reproches acompañaron al local al entretiempo.

Otra vez Lanús agazapado, aguantando sin necesidad cuando podía pelearla mano a mano. Se dejó acorralar y lo pagó. Tiro libre de Thiago Almada, ángulo y libre de marcas Tobías Almada para el 2-1.

A Lanús le ganaron los nervios, cambios sobre la marcha, el equipo de Leonardo Ponzio errando, sufriendo cuando Lautaro Rivero sacó en la línea el remate de Matías Sepúlveda, pero aliviado en ese contragolpe en el que Thiago Almada sentenció el 3-1 final. Golpe para Lanús.