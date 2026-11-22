Lanús se despidió de la pelea por el título
Lanús no pudo dar el golpe en el estadio Monumental y quedó afuera de los playoffs del Torneo Clausura frente a River Plate, que se impuso por 3-1 y avanzó a los cuartos de final. El equipo de Mauricio Pellegrino lleva cuatro eliminaciones consecutivas en primera ronda.
En el arranque de Lanús fue un equipo lento, que le entregó campo y pelota al rival. Con empuje y circulación el local buscó penetrar la barrera defensiva del visitante hasta que logró romper el cero.
Carlos Izquierdoz fue a disputar una pelota con Nicolás Otamendi, elevó de más la pierna e impactó con el rostro del adversario. Claro penal que ejecutó Thiago Almada a la izquierda de Nahuel Losada.
Ramiro Carrera marcó la igualdad parcial de Lanús.
No se desorientó Lanús, que con sus armas siguió enfocado. Santiago Beltrán se lo tapó a Allan Wlk, pero apenas pasada la media hora se juntaron Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Agustín Medina para el gol de Ramiro Carrera que la clavó de primera por arriba del arquero.
Lanús no aprovechó el momento
El murmullo se instaló en el estadio, nadie esperaba el empate y algunos reproches acompañaron al local al entretiempo.
Otra vez Lanús agazapado, aguantando sin necesidad cuando podía pelearla mano a mano. Se dejó acorralar y lo pagó. Tiro libre de Thiago Almada, ángulo y libre de marcas Tobías Almada para el 2-1.
A Lanús le ganaron los nervios, cambios sobre la marcha, el equipo de Leonardo Ponzio errando, sufriendo cuando Lautaro Rivero sacó en la línea el remate de Matías Sepúlveda, pero aliviado en ese contragolpe en el que Thiago Almada sentenció el 3-1 final. Golpe para Lanús.
Terminó el partido
Lanús perdió por 3-1 ante River Plate en el estadio Monumental y quedó eliminado de los playoffs del Torneo Clausura.
¡¡¡GOL DE RIVER!!!
A los 43 minutos. Lo liquida Thiago Almada de contra con un Lanús desarmado.
ALMADA METIÓ EL TERCERO PARA RIVEREl Millonario la armó muy bien de contra y Thiago Almada convirtió el 3-1 ante Lanús.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/UMLZAotdWS— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 22, 2026
Respondió el Granate
Centro de Sasha Marcich, de primera Matías Sepúlveda sacó en la línea Lautaro Rivero.
La pasa mal Lanús
Nahuel Losada encontró la pelota ante la arremetida de Ángel Correa y el cierre de Tomás Guidara.
¡¡¡GOL DE RIVER!!!
A los 24 minutos. Tiro libre de Thiago Almada, rebotó en el ángulo y de rebote anotó Tobías Andrada.
¡ANDRADA APROVECHÓ EL REBOTE Y PUSO EL 2-1 PARA RIVER!Tras el tiro libre de Almada que dio en el travesaño, el mediocampista capturó el rebote y volvió a poner al Millonario en ventaja ante Lanús.#LPFxTNTSports https://t.co/Dl5ce3VqFB— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 22, 2026
Se la jugó Losada
El arquero de Lanús tapó una entrada de Lucas Beltrán.
Lo tuvo River
Al medio Giovanni González, pero no llegó a conectar Tomás Galván.
Comenzó el segundo tiempo
River y Lanús van en busca del triunfo para avanzar a los cuartos de final.
Terminó el primer tiempo
En el Monumental, Lanús empata con River 1-1. Goles de Thiago Almada y Ramiro Carrera.
45’ +1 Final del 1T: River 1-1 Lanús Ramiro Carrera LPF - Clausura 2026 Octavos de final#JuegaLanús https://t.co/jxCaWqbjQJ— Club Lanús (@clublanus) November 22, 2026
¡¡¡GOL DE LANÚS!!!
A los 31 minutos. Gran jugada colectiva por derecha para el remate de Ramiro Carrera a la red.
CARRERA PUSO EL 1-1 ANTE RIVERTras una gran jugada colectiva, el mediocampista de Lanús definió y empató el encuentro frente al Millonario.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/8OZMJzURbt#LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 22, 2026
Beltrán salvó el empate
Corte de Peña Biafore que habilitó a Allan Wlk, pero el arquero tapó con su cuerpo.
¡¡¡GOL DE RIVER!!!
A los 14 minutos. Thiago Almada con remate bajo a la izquierda de Nahuel Losada.
DE PENAL, ALMADA PUSO EL 1-0 PARA RIVEREl mediocampista del Millonario no dudó y abrió el marcador ante Lanús.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/KexsLref6d— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 22, 2026
Penal para River
Carlos Izquierdoz fue con la pierna alta sobre el rostro de Nicolás Otamendi.
¡PENAL PARA RIVER POR UNA PATADA EN LA CARA A OTAMENDI!Izquierdoz impactó con el pie en el rostro del defensor del Millonario y Dóvalo sancionó penal.#LPFxTNTSports https://t.co/8GoxhQ7S4X— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 22, 2026
Llegó River con peligro
Nicolás Otamendi le erró a la pelota en el área chica de cara al arco.
¡QUÉ GOL SE PERDIÓ OTAMENDI! El defensor de River tuvo una chance inmejorable para adelantar a su equipo frente a Lanús.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/P8wrdZlyN3— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 22, 2026
Comenzó el partido
Llegó el momento de la verdad. En el estadio Monumental, Lanús visita a River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura y buscará sumar una victoria que le permita seguir en carrera por el título. El encuentro cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports.
Formaciones confirmadas
River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
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Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
#JuegaLanús ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA TARDE https://t.co/QDK1wNvhiz— Club Lanús (@clublanus) November 22, 2026
Hora: 19. Árbitro: Pablo Dóvalo. Estadio: Monumental. TV: TNT Sports.