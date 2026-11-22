Pablo Dóvalo en el centro de la escena en la previa al River-Lanús.

Pablo Dóvalo será el encargado de dirigir el choque entre River y Lanús, un partido a todo o nada en el que curiosamente tanto el Millonario como el Granate registran estadísticas muy positivas con el juez en cancha. Ambos equipos llegan respaldados por historiales ampliamente favorables bajo su conducción, aunque sus últimas actuaciones dejaron tela para cortar.

A horas del pitazo inicial, el repaso de los números marca una paridad en cuanto a buenos augurios, pero también trae a la memoria recientes controversias arbitrales que mantienen en alerta a ambos planteles.

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Cuando la AFA definió las autoridades para los cuartos de final del Torneo Clausura, todas las miradas se posaron en el estadio Monumental y los antecedentes de Pablo Dóvalo con algunas polémicas para analizar.

Para el conjunto de Núñez, la designación de Pablo Dóvalo representa un respaldo estadístico contundente. A lo largo de su carrera, el árbitro dirigió a River en 7 encuentros oficiales y el Millonario nunca conoció la derrota: cosechó 5 victorias y 2 empates, logrando una efectividad cercana al 81 % de los puntos disputados.

El primer cruce entre ambos se remonta a agosto de 2021, en un empate 1-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Desde entonces, se sumaron triunfos destacados como el 4-1 ante Patronato (2022), el 1-0 frente a Atlético Tucumán (2023) y dos goleadas por 3-0 sobre Belgrano de Córdoba (una en 2024 y la más reciente en octubre de este año, en el estadio Mario Alberto Kempes).

Sin embargo, ese último antecedente en Córdoba no estuvo exento de discusiones: pese a la contundencia del marcador a favor de River, el encuentro dejó polémicas en torno a la revisión del VAR y una tarjeta roja anulada que generó reclamos en el desarrollo del juego.

Pablo Dóvalo en el centro de la escena en la previa al River-Lanús.

El historial largo y favorable de Lanús

Por el lado del Granate, la muestra es mucho más amplia y también arroja un saldo sumamente positivo. Pablo Dóvalo arbitró a Lanús en 23 oportunidades a lo largo de su trayectoria, con un balance de 14 triunfos, 6 empates y apenas 3 caídas (una efectividad del 69,5 %).

En esos 23 compromisos, el Granate convirtió 35 goles, recibió 23 y tuvo la particularidad disciplinaria de no sufrir expulsiones: las 41 tarjetas que el juez le mostró a futbolistas de Lanús fueron todas amonestaciones.

A pesar de la buena cosecha general, el recuerdo más fresco dejó un sabor amargo en el equipo conducido por Mauricio Pellegrino. Su último partido con Dóvalo fue el 28 de agosto de este año, en la derrota por 1-0 ante Boca Juniors, un encuentro que terminó con fuertes protestas por parte de Lanús debido a una expulsión rival no sancionada y fallos divididos sobre el cierre.

La terna arbitral completa para este domingo

Para el compromiso de este domingo a las 19 en Núñez, Pablo Dóvalo estará acompañado por el siguiente equipo de trabajo:

Árbitro principal: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

Con el pase a los cuartos de final en juego y el peso de los antecedentes sobre la mesa, River y Lanús buscarán que el protagonismo de la noche pase exclusivamente por lo futbolístico en un Monumental que promete un marco imponente y que estará expectante a la labor de Pablo Dóvalo.