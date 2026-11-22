Lanús y River, por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura.

Llegó el momento de la verdad. En el estadio Monumental, Lanús visitará a River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura y buscará sumar una victoria que le permita seguir en carrera por el título. El encuentro comenzará a las 19, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y tendrá transmisión de TNT Sports .

En un escenario donde supo salir campeón, el equipo que conduce Mauricio Pellegrino intentará imponer condiciones ante un Millonario necesitado de una alegría e irá en busca de un resultado que lo clasifique a la próxima instancia de los playoffs.

Encaminado. Lanús avanza con las charlas para comprar el pase de Tomás Guidara

El Granate se clasificó a esta instancia tras haber finalizado en la quinta colocación de la zona A, mientras que River consiguió su boleto como cuarto de la zona B y por eso jugará en condición de local. Sin embargo, el conjunto de Núñez no tendrá ventaja deportiva y, en caso de empate, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos; de persistir la igualdad, se definirá por penales.

Pellegrino no podrá utilizar a Agustín Cardozo en este compromiso, pero dentro de la nómina de concentrados aparecen José María Canale , Matías Sepúlveda y Agustín Medina , quienes se recuperaron de diferentes lesiones y llegan sin rodaje. Justamente, en este aspecto radican las dudas del DT.

Convocatoria River



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Octavos de final



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Por un lado, Canale pelea por un lugar con Ronaldo Dejesús y, por el otro, Sepúlveda no tiene garantizada su titularidad en el mediocampo. Medina, ante la baja de Cardozo, compartirá la mitad de la cancha con Felipe Peña Biafore.

River repetiría el equipo del último partido

En principio, River formará con los mismos futbolistas que fueron titulares en el triunfo contra Aldosivi por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, con el que el equipo de Leonardo Ponzio consiguió terminar en la cuarta colocación.

Esto significa que Lautaro Rivero seguirá como titular y relegará al banco de suplentes a Lucas Martínez Quarta, quien volvió a ser convocado tras cumplir su suspensión por la expulsión en el Superclásico. Además, Santiago Espíndola continuará como mediocampista central ante las ausencias de Aníbal Moreno (será operado de una discopatía lumbar) y Fausto Vera (tendinitis crónica en el talón derecho).

Los convocados por Leonardo Ponzio para enfrentar a Lanús en el Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 #VamosRiver pic.twitter.com/ZGks1abKrV — River Plate (@RiverPlate) November 21, 2026 X Club River

Las probables formaciones de River y Lanús

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; y Alan Wlk.