El Torneo Proyección Clausura 2026 finalizó este jueves y de esta manera Lanús ya conoce el rival para los cuartos de final de los playoffs. El equipo comandado por Román Martínez enfrentará la próxima semana a River Plate . Además, Independiente se consagró campeón de Liga Profesional por tabla anual.

A pesar de la derrota como local frente a Boca Juniors (0-3), Lanús finalizó 2º en la zona B con 37 puntos, cuatro menos del cuadro de Avellaneda. En la tercera ubicación quedó el Xeneize con 34 y cerró Estudiantes de La Plata con 33.

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El Granate recibirá a River Plate , 3º de la zona A con 33 puntos. El puntero fue Talleres de Córdoba, que goleó a Racing Club en Avellaneda (7-1), en la 2º colocación quedó Vélez Sarsfield con 33; 4º se metió Gimnasia y Esgrima de Mendoza con 32.

Un tanto de Banfield sobre el cierre del partido en el River Camp modificó las posiciones de la zona A. Vélez Sarsfield se perfilaba como el contrincante de Lanús, pero el tanto de Felipe Palma hizo que el Millonario fuera superado por el Fortín en la diferencia de goles (+16 contra +15). River Plate se impuso al Taladro (3-1), con anotaciones de Jonathan Spiff, Felipe Esquivel y Juan Villordo.

La campaña de Lanús tuvo 11 victorias, cuatro empates y tres derrotas, con 39 goles a favor y 25 en contra. Goleador: Alexis Duarte (ocho en 12 partidos).

Tomás Aristegui en la derrota de Lanús frente a Boca Juniors.

Lanús y River Plate tienen fresco el antecedente del Torneo Proyección Apertura 2026, donde también se enfrentaron por los cuartos de final de los playoffs con victoria del Millonario (3-1) en Ezeiza. El gol Granate fue de Thiago Balbuena. Ahora, el equipo de Román Martínez será el anfitrión de esta llave.

Cruces del Torneo Proyección

Partido Nº 1: Talleres de Córdoba vs. Estudiantes de La Plata.

Partido Nº 2: Independiente vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Partido Nº 3: Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors.

Partido Nº 4: Lanús vs. River Plate.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.

Si Lanús avanza a semifinales, se enfrentará al ganador del partido Nº 1: es decir Talleres de Córdoba o Estudiantes de La Plata. La final no tiene sede confirmada. El campeón del Torneo Proyección Clausura se enfrentará a Racing Club, campeón del Apertura al vencer a River Plate (2-1) en el estadio de Banfield.