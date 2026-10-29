Alexis Duarte la rompe en Lanús y la Selección de Paraguay lo convocó

Una de las grandes promesas de Lanús , el delantero misionero Alexis Duarte , fue convocado a la Selección de Paraguay Sub-20 como consecuencia de su excelente presente en el equipo de Reserva en el actual Torneo Proyección de la Liga Profesional .

Con ocho goles en los últimos siete partidos, el centrodelantero de 19 años se convirtió en uno de los pilares del plantel dirigido por Román Martínez y con este impactante registro llamó la atención del cuerpo técnico de la Albirroja de cara al próximo Campeonato Sudamericano Sub-20 que se realizará entre enero y febrero en Colombia.

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Duarte debutó este año en el equipo de Reserva de Lanús y después de algunos primeros partidos de adaptación, empezó a mostrar el terrible poder de gol lo caracteriza: suma 11 goles en 24 partidos, con un promedio de casi uno cada dos partidos.

Y el dato impactante, que es el que resalta su gran presente, es que ocho los convirtió en los últimos siete partidos: le convirtió por duplicado a Independiente Rivadavia , después le anotó a Banfield , Estudiantes , Central Córdoba , Quilmes y en la última fecha le anotó dos a Platense .

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El delantero goleador de la #Reserva de #Lanús fue convocado para integrar la Selección de #Paraguay #Sub20. El Misio estará afectado a la @Albirroja desde el 1° hasta el 20 de… pic.twitter.com/OfTYyJkkaw — Fortaleza Granate (@fortalezagrana) October 28, 2026

Gracias a estos números, el delantero granate recibió el llamado del seleccionado paraguayo y formará parte de una concentración que se realizará desde el 1° hasta el 20 de noviembre, donde el entrenador Antolín Alcaraz empezará a perfilar el plantel para la cita sudamericana.

El poder de gol de Duarte: sus impactantes en las juveniles de Lanús

En 2024, en Sexta División, convirtió 16 goles en 26 partidos y terminó como el tercer máximo goleador del campeonato.

Duarte es una de las joyas de Lanús.

Estos números los consolidó al año siguiente, con una actuación descomunal en Quinta División: anotó 26 goles en 31 encuentros, siendo el máximo goleador de las juveniles del Granate y el segundo con más goles de todas las categorías de inferiores del certamen de Primera División.

Con estas dos temporadas, el delantero de Misiones, de 19 años, se afianzó como una de las grandes promesas de la institución, al convertir 42 goles en 57 partidos. Todo esto lo ratificó en Reserva y en un tiempo no muy lejano intentará conseguirlo con el plantel profesional.