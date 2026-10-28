Por la visita del Papa León XIV habrá cambios en el fútbol argentino

La visita del Papa León IXV a la Argentina repercute en varios ámbitos. El fútbol no escapa a este acontecimiento, por lo que habrá cambios en el cronograma que afectan especialmente a las definiciones del Torneo Clausura de la Liga Profesional y a la final y el Torneo Reducido de la Primera Nacional .

Las modificaciones, según consignó Doble Amarilla, obedecen estrictamente a que A.Pre.Vi.De. , organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires que depende del Ministerio de Seguridad, no brindará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre. El Comité de Seguridad de CABA hará lo propio hasta el martes 10 inclusive.

En referencia a la Liga Profesiona l, este jueves se conocerá el cronograma en la reunión de Comité Ejecutivo. Lanús será visitante de Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que Banfield irá a Tucumán frente a Atlético.

En cuanto a lo que se juegan cada uno, el Granate de Mauricio Pellegrino podría sellar este fin de semana su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, en tanto de que el Taladro de Pedro Troglio no sólo que debe ganar sus dos partidos, sino que también depende de los resultados en otros estadios.

Lanús y Banfield, de cara a los playoffs de la Liga Profesional.

La misma fuente confirma que el objetivo es que los cinco partidos de la Liga Profesional que se jueguen entre semana, se disputará conforme al reglamento y respetando los días mínimos de descanso para que de esta manera no haya complicaciones con la fecha FIFA de noviembre, donde la Selección Argentina enfrentará a Uruguay y Costa Rica, respectivamente. Asimismo, esta decisión no modificaría el calendario programado en torno a los cruces por playoffs.

La Primera B y C también estará afectada y tendrá el mismo cronograma, por lo que se pasará todo siete días en las definiciones del Torneo Reducido.

Temperley: final directa o Torneo Reducido

La Primera Nacional define este sábado a sus finalistas: Ferro Carril Oeste o Godoy Cruz de Mendoza (zona A), Tristán Suárez, Atlanta o Temperley (zona B). La definición por el primer ascenso se correrá una semana e inicio del Torneo Reducido (14 y 15 de noviembre). Por ende, la final por el segundo ascenso a la Liga Profesional se disputará el 19 de diciembre.

El equipo de Nicolás Domingo se ubica 3º, a tres unidades del puntero Tristán Suárez, mientras que Atlanta está a dos. Temperley visitará a Atlético Güemes de Santiago del Estero, mientras que el Lechero recibirá a Deportivo Maipú de Mendoza y el Bohemio hará lo propio frente a Ferro Carril Midland.

El antecedente con Juan Pablo II

En la segunda visita del Papa Juan Pablo II se postergó un Superclásico en el estadio Monumental que finalmente se diputó el lunes 13 de abril de 1987 por la temporada 1986/87. El resto de la fecha involucró a Temperley, que en el estadio Florencio Sola perdió 2-0 (ambos goles de Ramón Ismael Medina Bello) frente a Racing Club. A final de temporada el Gasolero perdió el desempate contra Platense y descendió de categoría.

Mientras que el martes 14, por el viejo Nacional B, Deportivo Armenio venció a Banfield por 1-0 (Maximiliano Cincunegui), en el estadio Ciudad de Vicente López; Los Andes perdió en Lomas de Zamora ante Defensa y Justicia 1-0 (Mario Luna) y Lanús derrotó como local a Chacarita Juniors 2-1 (Leonardo Rodríguez y Juan Antonio Crespín; Alberto Córdoba).