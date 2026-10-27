El fútbol argentino tendrá un nuevo formato en 2027: 30 fechas, todos contra todos y fecha de clásicos

El fútbol argentino podría tener un nuevo formato de competencia a partir de 2027. Según trascendió, la propuesta contempla una fase regular de 30 fechas, con todos contra todos y una jornada de clásicos, además de playoffs para definir los campeones del Apertura y el Clausura .

La Liga Profesional de Fútbol analiza una posible modificación del campeonato de Primera División para 2027, con un sistema que combinaría una fase regular extensa y eliminatorias para definir los títulos de cada semestre.

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La propuesta, difundida por el periodista Daniel Avellaneda, contempla que los equipos disputen 30 fechas, con enfrentamientos entre todos los participantes y una jornada especial destinada a los clásicos .

Uno de los puntos centrales del proyecto sería dividir la competencia en dos etapas. La primera parte del calendario llegaría hasta la fecha 15, antes del receso de invierno. En ese momento, los 16 mejores equipos de la tabla clasificarían a los playoffs para definir al campeón del Torneo Apertura .

Después de la pausa, el campeonato se reanudaría desde la fecha 16 y continuaría con el mismo esquema. Al cierre del año, los 16 clubes mejor ubicados accederían a las eliminatorias para definir al ganador del Clausura.

De esta manera, cada semestre tendría su propio campeón mediante cruces eliminatorios, mientras que la fase regular mantendría un formato de todos contra todos.

Por el momento, se trata de una posibilidad que trascendió públicamente y no de un formato confirmado oficialmente. La propuesta podría introducir cambios importantes en el calendario y en la definición de los títulos de Primera División.