Talleres de Escalada y su gran temporada: se clasificó a la Copa Argentina

Talleres de Escalada se clasificó a la Copa Argentina 2027. El triunfo frente a Sportivo Dock Sud (4-0) no solo significó el debut de Juan Carlos Kopriva como entrenador, sino que además confirmó la participación del Albirrojo en el certamen más federal del país

La campaña en la Primera B se forjó bajo la conducción técnica de Lucas Licht, pero luego de la derrota con Deportivo Merlo la dirigencia dio por finalizado el vínculo contractual que vencía en diciembre.

Con 71 puntos en 41 fechas, Talleres de Escalada se ubica 3º en las posiciones a falta de una jornada para la finalización de la fase regular del torneo, donde visitará a Comunicaciones. Al ubicarse dentro de los cuatro mejores equipos de la tabla general de la Primera B , logró la clasificación a la Copa Argentina 2027.

Previo a este logro, se había clasificado a Torneo Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional, cuyo ganador acompañará al campeón Excursionistas a la segunda categoría del fútbol argentino.

Talleres de Escalada en Copa Argentina

Talleres de Escalada jugó sucesivamente desde la temporada 2011/12 -cuando volvió a jugarse el torneo- hasta la 2015/16, pasando por diferentes sistemas de clasificaciones al cuadro principal.

Luego hubo un paréntesis hasta 2020 y en 2024 cuando cumplió su mejor performance llegando a instancias de cuartos de final, luego de haber sido campeón de la temporada 2023 de la Primera B.

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En esa edición logró victorias resonantes como contra Instituto de Córdoba (2-1), Racing Club (2-1) y Banfield (1-1 y 4-3 por penales). Con el Taladro volvió a enfrentarse después de 31 años, desde aquél inolvidable 3-3 en el estadio Florencio Sola por el viejo Nacional B de la temporada 1992/93 que coronó campeón a Banfield.

Si bien el gran objetivo es el ascenso a la Primera Nacional que buscará vía Torneo Reducido de Primera B, el pasaje a la Copa Argentina es un premio extra a la gran temporada que viene realizando. Talleres de Escalada vuelve a ser federal.