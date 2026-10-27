martes 27 de octubre de 2026
Escribinos
27 de octubre de 2026
Ejercitada.

El divertido posteo de Susana Giménez y una frase que hizo estallar las redes

Susana Giménez subió un video a su cuenta de Instagram para mostrar su nueva adquisición: una bicicleta.

Susana Giménez volvió a mostrarse en las redes.

Susana Giménez volvió a mostrarse en las redes.

Desde su mansión en Uruguay, Susana Giménez mostró en sus redes la bicicleta que se compró. En el reel se la ve andando por su inmenso jardín y acompañada de sus perros, pero lo que más llamó la atención de los seguidores fue la frase que escribió junto al posteo.

Recluida en la tranquilidad de su casa "La Mary", la diva volvió a mostrarse y sus seguidores más que agradecidos de volver a verla y encima haciendo ejercicio a bordo de una bici último modelo. Durante el recorrido, se la ve a la conductora por una parte de su parque, en la zona de la piscina y hasta dijo que su nuevo transporte tiene cambios.

Lee además
Yanina Latorre criticó a la serie de Moria Casán. 
Sin vueltas.

Yanina Latorre contra la serie de Moria: "A Susana la hace mier..."
Moria Casán contra Susana Giménez.
Todo mal.

Moría Casán fulminó a Susana Giménez: "Jubilada del éxito"

También, se refirió a las dificultades que iba sintiendo en el recorrido: "En el pasto me cuesta más… Pero pasa que tiene cambios y acelerador”, se la escucha decir mientras es escoltada por sus perros que no le pierden el rastro en ningún momento.

La frase que viralizó el video de Susana Giménez

Una vez subida, la publicación de "La Su" superó los 60 mil likes y recibió miles de mensajes. Pero, lo más llamativo del posteo fue lo que escribió Susana junto al video que subió y ya es furor en redes: "¡Me compré una bici! ¡Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga!".

Mensajes de amor no faltaron de su gente que la sigue en todo lo que hace. "Cómo te amo, Su"; "Dios mío, no podés ser tan genial. Te amo, Su"; "Qué genia. Te amo con toda mi alma" y "Me encanta. Vamos con tan buena energía", fueron sólo algunas de las muestras de cariño que recibió la diva.

Mirá el video:

View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Yanina Latorre contra la serie de Moria: "A Susana la hace mier..."

Moría Casán fulminó a Susana Giménez: "Jubilada del éxito"

Así se prepara el Barrio Odisa para el festejo de Halloween

Rodrigo Lussich confirmó el motivo de la separación de la dupla con Adrián Pallares

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los integrantes de la Sociedad de Fomento 824 Sueños del barrio Odisa de Lomas con los  preparativos.
Entrada gratuita.

Así se prepara el Barrio Odisa para el festejo de Halloween

Las más leídas

Te Puede Interesar

Temperley: harán una nueva olla popular para afrontar el ajuste de Milei.
Solidaridad.

Temperley: harán una nueva olla popular para afrontar el ajuste de Milei