El divertido posteo de Susana Giménez y una frase que hizo estallar las redes

Susana Giménez volvió a mostrarse en las redes.

Desde su mansión en Uruguay, Susana Giménez mostró en sus redes la bicicleta que se compró. En el reel se la ve andando por su inmenso jardín y acompañada de sus perros, pero lo que más llamó la atención de los seguidores fue la frase que escribió junto al posteo.

Recluida en la tranquilidad de su casa "La Mary", la diva volvió a mostrarse y sus seguidores más que agradecidos de volver a verla y encima haciendo ejercicio a bordo de una bici último modelo. Durante el recorrido, se la ve a la conductora por una parte de su parque, en la zona de la piscina y hasta dijo que su nuevo transporte tiene cambios.

También, se refirió a las dificultades que iba sintiendo en el recorrido: "En el pasto me cuesta más… Pero pasa que tiene cambios y acelerador”, se la escucha decir mientras es escoltada por sus perros que no le pierden el rastro en ningún momento.

La frase que viralizó el video de Susana Giménez Una vez subida, la publicación de "La Su" superó los 60 mil likes y recibió miles de mensajes. Pero, lo más llamativo del posteo fue lo que escribió Susana junto al video que subió y ya es furor en redes: "¡Me compré una bici! ¡Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga!".

Mensajes de amor no faltaron de su gente que la sigue en todo lo que hace. "Cómo te amo, Su"; "Dios mío, no podés ser tan genial. Te amo, Su"; "Qué genia. Te amo con toda mi alma" y "Me encanta. Vamos con tan buena energía", fueron sólo algunas de las muestras de cariño que recibió la diva. Mirá el video: View this post on Instagram

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