El incómodo momento de Nancy Pazos en el cumpleaños de Charly García

"Reboté", fue lo primero que dijo Nancy Pazos cuando los cronistas que estaban en la puerta del festejo del cumpleaños número 75 de Charly García vieron el momento en que no dejaron ingresar a la periodista, que no estaba dentro de la lista de invitados.

Al parecer el festejo íntimo no contaba con Pazos, quien se la vio en la puerta intentando entrar, pero no lo logró. "Me voy cabizbaja", dijo haciendo referencia al insólito momento.

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Nancy se acercó al lugar con su regalo para el artista y con un outfit para la ocasión, pero tuvo que volverse a su casa.

Fue en el programa Infama que sale por América TV donde mostraron toda la escena protagonizada por la periodista que luego de "rebotar", no tuvo problema de hablar con los noteros que le preguntaron sobre lo sucedido.

Fue el hermano de García quien salió para recibirle el presente que llevó Nancy y quien le explicó que no podían dejarla pasar. La periodista afrontó el momento incómodo con una sonrisa y explicó: "Yo tenía un amigo que me invitó, pero parece que en la lista no estaba. Yo pensé que era una fiesta más grande”.

Despreocupada y hasta un poco aliviada porque dijo que estaba muy "cansada" porque fue directo después de hacer su programa es que se fue del lugar sin poder ni saludar a la estrella del rock argentino.

Entregó el regalo y se tuvo que ir a su casa, pero con una sonrisa.

Fiel a su estilo pudo salir ilesa del mal momento y dijo con una sonrisa que no pasaba nada, que se iba a descansar a su casa. Lo que destacaron en el piso de Infama, sobre todo la conductora del ciclo, Marcela Tauro, fue la actitud de la periodista: "Se lo tomó bien", afirmó.

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