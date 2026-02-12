Baby Etchecopar fulminó a Nancy Pazos por encadenarse frente el Congreso: "Es una payasa"

Baby Etchecopar habló esta mañana en el móvil del programa Desayuno Americano (América Tv) que conduce Pamela David y entre otros temas referidos al contexto social y político actual, fue consultado respecto a la imagen que publicó en redes, Nancy Pazos encadenada y amordazada frente al Congreso en contra de la reforma laboral.

El periodista lanzó varias frases contundentes respecto a la situación del país: "Mientras los periodistas defiendan unos al kirchnerismo y otros a Milei, y los que vamos por el medio nos puteen de un lado y del otro y esto sea un River-Boca y no una República, vamos a estar muy mal".

También, agregó sobre el periodismo y la política: "Hay que tener dignidad, tener bolas y tenemos que laburar a favor de la gente, no de Cristina o de Milei. Desde mi programa, poco o mucho, peleo para la gente. Es más, yo no recibo políticos en mi programa, no los quiero escuchar".

Cuando en medio de la entrevista fue directamente consultado por la imagen de la periodista Nancy Pazos que se viralizó donde se la ve encadenada y amordazada frente al Congreso de la Nación, Etchecopar fue tajante y dijo: "Nancy Pazos que tiene una gran posibilidad de ser una periodista destacada y poder pelear por la gente, podría hablar a favor de la gente y es mejor que las cadenas que se puso".

"A mí hay algunas figuras que me hartaron, estos conventillos de Nancy Pazos yo no los termino de entender porque me la encuentro en los Martín Fierro y te abraza, besa y adora y después te mata", agregó durante la charla con Pamela David y sus panelistas.

Y destacó sobre el rol de los periodistas: "No tenemos que pelearnos por cuestiones ideológicas y tampoco militar el periodismo. Creo que Nancy quiere hacer política y ese es el grave problema que tenemos: que después con todas estas payasadas llega".

"Yo no le pego. Que garpe mucho al aire está bien, el hecho cómo y por qué garpa al aire. Hay mucha gente garpa al aire y no dejan y hay otros que no garpan nada al aire y son maravillosos escucharlos. Hay que ver la calidad y no la cantidad, pero igual no estoy en contra de Nancy", concluyó firme el conductor después de tratarla de payasa.

