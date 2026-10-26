Preocupa la salud de Carmen Barbieri: debe seguir en reposo

Carmen Barbieri contó que después de una semana de sentirse muy mal comenzó a recuperarse paulatinamente.

La salud de Carmen Barbieri preocupa: contó que está atravesando un cuadro respiratorio complicado. Por el momento sigue en reposo, en su cama, pero explicó que los médicos dudaron varias veces en internarla porque su estado no mejoraba.

Hace más de una semana que la conductora de El Nueve atraviesa un estado del que no logra recuperarse al 100%. Por eso, en el programa Infama de América TV salió al aire a través de un audio que envío a la periodista Karina Iavícoli : "Estoy en la cama. Hice un broncoespasmo, una bronquitis y una gripe. Todo junto, 40º de fiebre", relató Carmen al describir su estado actual.

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Además, la madre de Fede Bal explicó que pasó toda la semana con síntomas intensos y que recién ahora empezó a notar una mejoría. En su mensaje dijo que se siente un poco mejor después de varios días de malestar y destacó que ya no tiene fiebre ni dolores que padeció por muchos días seguidos.

"Después de una semana entera, de domingo a domingo, te puedo decir que estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin transpirarme, sin marearme, sin escupir sangre", relató al referirse a los cambios que notó hace pocos días.

También, Carmen contó que los médicos tenían dudas a la hora de decidir su internación, por el riesgo que contrajera otro virus intrahospitalario ya que la artista ya tuvo que atravesar una internación prolongada y explicó que sus problemas respiratorios requieren especial atención.

"Los médicos no me querían internar porque tenían miedo que me agarrara otro virus y ahí sí me quedo como la otra vez dos meses internada. Yo estoy muy mal de los bronquios, especialmente del aparato respiratorio”, aseguró.

Por el momento, Carmen va a seguir con el reposo en su casa ya que después de una semana entera comenzó a evolucionar levemente. Le prohibieron salir hasta que su estado de salud se revierta.