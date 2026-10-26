UNaB: abrió la preinscripción para Enfermería y ya hay fechas para otras carreras.

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) abrió la preinscripción para la Licenciatura en Enfermería, destinada a quienes quieran comenzar a cursar en 2027. El trámite es online y estará disponible este lunes 26 y martes 27 de octubre, de 8 a 20, a través del sistema SIU Guaraní.

Para completar el proceso, los aspirantes deben registrarse y llenar el formulario correspondiente en el sitio oficial de la UNaB, donde también se informan los requisitos de ingreso y los pasos para anotarse.

¿Qué otras carreras ofrece la UNaB? La Universidad Nacional Guillermo Brown también anunció una nueva instancia de preinscripción para el resto de su oferta académica. En este caso, el período será del 2 al 13 de noviembre, de 8 a 20, mediante el mismo sistema online.

Entre las tecnicaturas disponibles se encuentran:

Ciencia de Datos.

Acompañamiento Terapéutico.

Programación.

Comunicación Digital.

Automatización y Control.

Diseño y Desarrollo de Productos.

Gestión de las Organizaciones.

Logística y Transporte.

Prótesis Dental. Por otra parte, la oferta de licenciaturas incluye: Ciencias Políticas.

Ciencia de Datos.

Logística y Transporte.

Administración.

Enseñanza de la Matemática (CCC). De esta manera, la UNaB organiza el ingreso para el ciclo lectivo 2027 con fechas diferenciadas según la carrera elegida.

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