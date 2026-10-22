En Almirante Brown crean un banco de pelucas oncológicas para pacientes.

El Municipio de Almirante Brown avanza en la creación del Banco de Pelucas Solidarias. Esta semana se hizo la entrega de la primera peluca confeccionada en el distrito y la certificación de ocho formadoras en pelucas oncológicas, durante una jornada realizada en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Burzaco.

La jornada contó con la participación del intendente interino, Juan Fabiani, y del titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, quienes fueron recibidos en el establecimiento por la presidenta de la Casa de Enfermería de Almirante Brown, Margarita López.

En este marco, las autoridades participaron de la entrega de la primera peluca a una persona que atraviesa un tratamiento oncológico y otorgaron ocho diplomas a las egresadas del curso de formación en confección de pelucas oncológicas.

La actividad incluyó una charla y testimonios de personas que transitan la enfermedad, además de una coreografía de zumba como cierre del encuentro.

“Este proyecto demuestra el enorme valor de trabajar juntos, sumando el compromiso del Municipio, las instituciones y los vecinos para acompañar a quienes atraviesan un tratamiento oncológico. Nos llena de orgullo que hayamos podido entregar la primera peluca confeccionada en Almirante Brown y que sigamos formando personas para multiplicar esta tarea solidaria”, destacó Mariano Cascallares.

Esta importante iniciativa busca fortalecer el acompañamiento a pacientes oncológicos y promover el trabajo solidario y articulado entre el Estado municipal y las organizaciones de la sociedad civil.

El proyecto se desarrolla en el marco de la Fundación Causa Común, a través de su programa de formación, con el acompañamiento de distintas áreas municipales. También participan organizaciones comprometidas con el acompañamiento de pacientes oncológicos, entre ellas LABCEC (Lucha Almirante Brown contra el Cáncer), Casa de Enfermería de Almirante Brown, Mechones por Sonrisas e instituciones de la comunidad.