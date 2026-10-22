Son de Lomas de Zamora y Lanús y los detuvieron por robar autos estacionados

El auto en el que se movilizaban los detenidos.

Tres delincuentes oriundos de Lomas de Zamora y Lanús fueron detenidos en la provincia de Entre Ríos , luego de que los acusaran de robar pertenencias de autos estacionados en una muestra rural.

La detención se produjo durante un operativo realizado días atrás en el marco de la muestra de la Sociedad Rural de Chajarí. Varios vecinos denunciaron haber sido víctimas de robos en sus vehículos estacionados en las inmediaciones del predio.

Santa Fe. Una pareja de Lomas y Lanús, detenida por robar ruedas en un estacionamiento

Efectivos policiales tomaron nota de las denuncias y realizaron un trabajo de campo que permitió identificar a un vehículo sospechoso en el puesto caminero de Islas del Ibicuy, saliendo de la provincia. Al revisar el auto, no quedaron dudas de que los ocupantes eran los responsables de los robos.

Según informaron fuentes policiales, se trataba de un Peugeot 208, en el que viajaban tres hombres mayores de edad . No eran de la zona: tenían domicilio registrado en Lomas de Zamora y Lanús respectivamente.

Dinero incautado por la Policía a los detenidos de Lomas y Lanús.

La Policía les incautó una importante suma de dinero que había sido robada de los autos estacionados en el predio ferial y en las inmediaciones del mismo. Se secuestraron más de 5 millones de pesos en efectivo, tres destornilladores presuntamente utilizados para abrir vehículos, un compresor portátil, una gorra y un chaleco.

Los investigadores creen que los delincuentes habrían utilizado inhibidores u otros elementos para poder abrir los vehículos estacionados en la vía pública y robar sus pertenencias.

Tras el traslado de los detenidos a la comisaría local, la Policía comenzó a recibir nuevas denuncias sobre hechos similares. Se investiga si los sospechosos arrestados fueron responsables también de esos casos.