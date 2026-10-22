Tomás Adoryan, con confianza en la previa de Banfield - Lanús: "No importa cómo llega cada uno"

Banfield se ilusiona con dar el golpe ante Lanús.

Banfield y Lanús llegan en momentos distintos al clásico de este sábado por la fecha 14 del Torneo Clausura, pero eso no es problema para el mediocampista Tomás Adoryan, quien palpitó el cruce que se disputará en el estadio Florencio Sola y remarcó que “no importa cómo llega cada uno” en esta clase de partidos.

“Estamos trabajando a full de cara al sábado. No todos los días se juega un clásico, ojalá que podamos hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos. Los clásicos son partidos aparte, acá no importa cómo llega cada uno”, remarcó Adoryan, uno de los puntos altos del Taladro en el campeonato, en diálogo con DSports Radio.

Siguiendo esa línea, el mediocampista reconoció la importancia que tendrá el compromiso ante el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino y agradeció el “apoyo” de los hinchas en la previa al partido ante el Granate. “Para el hincha, el clásico es muy importante y nos manifiestan eso, pero siempre brindándonos su apoyo”, señaló.

Y de cara a lo que será el trámite, el futbolista surgido de la cantera del Taladro se mostró optimista respecto a las posibilidades del equipo de Pedro Troglio. “Lanús es un equipo que deja espacios en los costados, así que trataremos de ser peligrosos por ahí”, comentó el volante, sobre la receta que usará el local para su histórico rival.

“La gente nos brinda su apoyo, para el hincha el clásico es muy importante y siempre nos manifiesta eso. Lanús es un equipo que deja espacios en los costados, así que trataremos de ser peligrosos por ahí.



Gracias a Dios estoy teniendo un buen presente y me está yendo bien.



La… pic.twitter.com/ceYbs612jT — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) October 21, 2026 Banfield no baja los brazos y Adoryan lo dejó en claro A pesar de que se encuentra a seis puntos de la zona de clasificación a los playoffs con apenas nueve puntos en juego, Adoryan no baja los brazos y sigue “soñando” con la posibilidad de lograr la clasificación en los cruces “mano a mano”. También celebró su buen momento (suma dos goles y una asistencia en el Clausura) y agradeció la confianza brindada por el entrenador Troglio. “Estoy contento con este presente, estoy disfrutando mucho y tratando de hacer lo mejor para Banfield. Estoy muy agradecido con Pedro (Troglio) por la confianza que me ha dado tanto a mí como a mis compañeros”, concluyó.

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