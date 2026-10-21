Clásico del Sur: los antecedentes del árbitro Facundo Tello con Banfield y Lanús

Facundo Tello fue designado como árbitro principal del Clásico del Sur que disputarán este sábado Banfield y Lanús en el estadio Florencio Sola desde las 14.45 por el interzonal de la 14º fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El oriundo de Bahía Blanca, de 44 años, es árbitro internacional desde 2019 representando al fútbol argentino y en el Mundial 2026 dirigió dos partidos: Canadá-Bosnia-Herzegovina (fase de grupos) y Francia-Marruecos (cuartos).

Sus colaborados serán los asistentes Maximiliano Del Yesso y Diego Martín. Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca. VAR: Laura Fortunato. AVAR: Gastón Suárez. La transmisión televisiva será de TNT Sports Premium.

Será el tercer Clásico del Su r para Facundo Tello , que en duelos anteriores tuvo como ganador al Taladro.

Julián Carranza selló el 1-0 del Clásico del Sur de 2019.

El primero fue por la Superliga 2019, el 9 de noviembre, con victoria por 1-0 en el estadio Néstor Díaz Pérez. Gol de Julián Carranza y roja a Renato Civelli. Los entrenadores: Julio César Falcioni y Luis Francisco Zubeldía.

Mientras que el otro triunfo del Taladro se remonta al Torneo Clausura 2025. El 3 de noviembre, en el estadio Florencio Sola, se impuso por 2-1, con goles de Bruno Sepúlveda y Rodrigo Auzmendi, descontando Eduardo Salvio. Los técnicos son los actuales: Pedro Antonio Troglio y Mauricio Andrés Pellegrino.

Saldo negativo para Lanús

Lanús fue arbitrado en 26 oportunidades por Facundo Tello. El saldo es de ocho triunfos, seis empates y 12 derrotas; mientras que a Banfield lo dirigió en 16 ocasiones, con un registro de ocho victorias, tres igualdades y cinco caídas.

La última vez que pitó al Granate fue el 13 de febrero, por el Torneo Apertura 2026, en la derrota frente a Independiente por 2-0, en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, con goles de Matías Abaldo y Gabriel Ávalos. Expulsó a Luciano Cabral en el Rojo.

También en el Torneo Apertura 2026 tiene su último partido con Banfield. El 21 de febrero, en el estadio Florencio Sola, el equipo de Pedro Troglio goleó a Newell’s por 3-0. Tantos de Tiziano Perrotta -2- y Mauro Méndez.