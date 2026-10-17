A pesar de la derrota, Pedro Troglio destacó "buenos momentos" de Banfield

Pedro Troglio destacó el trabajo de Banfield a pesar de la derrota ante Argentinos.

Pedro Troglio habló en conferencia de prensa y destacó "buenos momentos" de Banfield a pesar de la derrota por 1 a 0 ante Argentinos Juniors en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura . "Hoy volvimos a competir", resaltó el entrenador desde el estadio Florencio Sola .

En su contacto con los periodistas, el director técnico del Taladro resaltó el funcionamiento que mostró su equipo en diferentes pasajes del encuentro, aunque lamentó que esas cuestiones "no se reconocen" cuando el resultado termina siendo en contra.

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"Para mí, el equipo tuvo buenos momentos, pero cuando perdés cuesta mucho que se reconozca", señaló Troglio , dejando la sensación de que hubo cosas postivas más allá de la derrota. "Si bien no es lindo perder, hoy volvimos a competir y eso es importante", agregó.

En ese sentido, y en la antesala del clásico ante Lanús, el experimentado DT buscó mantener la confianza en alto de cara al próximo compromiso en la Liga Profesional y ponderó el crecimiento que tuvo el equipo en los últimos encuentros, en particular desde la derrota ante Aldosivi en Mar de Plata. "A partir de ese golpe, el equipo empezó compatir y hoy lo volvió a confirmar. Con sus armas, con lo que tiene, compite", recalcó.

A pesar de eso, Troglio reconoció que ellos internamente saben "lo que le fata" al equipo para tener solidez en todas las líneas, aunque prefirió no dar detalles al respecto. "Eso queda adentro con nosotros", aclaró.

Pedro Troglio ponderó lo hecho por Banfield ante Argentinos.

"Nosotros tenemos un plantel corto, eso es verdad, pero desde el partido contra Aldosivi estamos compitiendo, tal vez desde un lugar distinto a los demás, pero lo estamos haciendo", concluyó.

Cuándo se juega el clásico entre Banfield y Lanús

La organización de Liga Profesional programó el derbi sureño, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, para el próximo sábado a las 14.45 en el estadio Florencio Sola.

A pesar de los rumores que circularon en los últimos días, el encuentro que se disputará en Peña y Arenales contará solamente con público local.