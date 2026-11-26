El paso de Pedro Troglio por Banfield duró un año y medio. El técnico se despidió luego de la derrota de Copa Argentina ante Boca Juniors y ya le puso fecha al comienzo de su trabajo en Atlético Tucumán para la temporada 2027.

Después de ese tiempo conviviendo con contratiempos permanentes, el DT y la dirigencia del Taladro pusieron un freno, se dieron la mano y no renovaron. Sin pausa, el Decano lo llamó para reemplazar en el banco a Julio César Falcioni.

En diálogo con Puede Pasar (DSports Radio), Pedro Troglio confirmó que de los dos lados hubo convencimiento para no continuar en Banfield . “Tengo todo acordado con Atlético Tucumán. La idea era no renovar mi contrato con Banfield de las dos partes. Me convenció que me llamaron enseguida”, dijo.

Como había dicho cuando su salida de Banfield era cuestión de detalles , manifestó que “yo quiero dirigir. Si bien arrancamos complicados en los números, se puede armar un equipo y empezar una pretemporada con todos los jugadores”, afirmó el oriundo de Luján, que entrará en funciones el próximo lunes 14 de diciembre en el Complejo Deportivo José Salmoiraghi.

Pedro Troglio metió a Banfield en semifinales de Copa Argentina.

Tanto Banfield, como Atlético Tucumán, serán rivales directos en la tabla de los promedios. El Decano arrancará con 66 puntos y el Taladro con 68, un escalón más arriba asoma Central Córdoba de Santiago del Estero con 69 unidades. A ellos habrá que sumarle a Godoy Cruz de Mendoza, campeón de la Primera Nacional, y al ganador del Torneo Reducido por el segundo ascenso.

Lo mejor de Pedro Troglio: Copa Argentina

El 2026 de Banfield no fue bueno en ambos torneos, pero la Copa Argentina encendió una ilusión que Boca Juniors apagó con un 3-0 en Mendoza.

“Hicimos un gran primer tiempo, pero si generás dos o tres situaciones, tenés que meter una. En la única falla, ellos hicieron el gol”, sostuvo en relación a las dos atajadas de Álvaro Montero a Tomás Adoryan y la desatención en el gol de Santiago Ascacibar para el 1-0 parcial en el estadio Malvinas Argentinas.

Pedro Troglio explicó que “quisimos jugar un partido lo más largo posible, pero si le perdonás la vida a Boca, es imposible, no alcanza”.