Santiago Daniele tiene asegurada su continuidad en Banfield para la temporada 2027. El club compra el 50% del pase a Chacarita Juniors, por lo que el central de 21 años extenderá su vínculo contractual con el club de Peña y Arenales.
El central llegó a Banfield en enero de 2025 para la Reserva, pegó el salto a Primera División, se consolidó y la dirigencia le compra el 50% a Chacarita.
Santiago Daniele tiene asegurada su continuidad en Banfield para la temporada 2027. El club compra el 50% del pase a Chacarita Juniors, por lo que el central de 21 años extenderá su vínculo contractual con el club de Peña y Arenales.
Con 20 partidos con la camiseta del Taladro, el oriundo de San Martín se ganó el puesto con el exentrenador Pedro Troglio, adaptándose a diferentes sistemas tácticos defensivos, ya sea con uno o dos centrales como compañeros.
La dirigencia de Banfield desembolsará US$90 mil y le renovará contrato hasta diciembre de 2028. “Incorporación a Reserva, proveniente de Chacarita, llega a préstamo por un año con opción de compra de US$250 mil por el 50% del pase. El representante no recibió comisión”, informó el club sobre el mercado de pases de enero de 2025, cuando Ariel Broggi dirigía al Taladro.
Esa cesión se extendió en enero, aunque sin hacer uso de la opción estipulada. Y, como el futbolista no renovó su contrato con Chacarita, se abrió esta gran oportunidad para que Banfield adquiera la totalidad del pase.
Su desempeño en la Reserva, sumado a los imponderables que durante este año tuvo Pedro Troglio en el plantel profesional, posibilitaron el salto de Santiago Daniele a la Primera División para abrirse camino en el corto tiempo.
El 2026 fue el año de su despliegue: 20 partidos entre Torneo Apertura, Torneo Clausura y Copa Argentina. Debutó en la 12º fecha del Apertura, frente a Tigre (1-0). Un partido como titular de los cinco que disputó.
En el Clausura jugó 12 desde el arranque y cuatro veces fue suplente (no ingresó). Anotó un gol en la derrota ante Independiente Rivadavia de Mendoza.
Y de los cinco partidos de Copa Argentina, donde Banfield alcanzó las semifinales, fue titular en tres y suplente en las primeras dos fases.