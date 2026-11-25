La Joaqui y Tiago PZK se tomaron unos días de vacaciones para recorrer parte de la Patagonia a bordo de una camioneta. Los novios revelaron que se enfrentaron a un duro problema en medio de la escapada luego de quedarse varados y de hacer dedo.
La Joaqui y Tiago PZK se quedaron varados con su camioneta en la Patagonia y tuvieron que pedir ayuda. También compartieron el momento en las redes.
La Joaqui y Tiago PZK se tomaron unos días de vacaciones para recorrer parte de la Patagonia a bordo de una camioneta. Los novios revelaron que se enfrentaron a un duro problema en medio de la escapada luego de quedarse varados y de hacer dedo.
“El amor sigue a pesar de todo”, explicó May Martorelli en Arribas Argentinos al ver las imágenes, y agregó: “Viste que cuando estás enamorado, si te pasa algo lo superás o hacés como que no pasa nada. Bueno, esto le pasó a La Joaqui y a Tiago”.
La periodista de El Trece contó que los artistas quedaron varados en medio de la Ruta 40 porque se les rompió la camioneta: “Eso no generó ningún problema porque parece que aprovecharon a disfrutar el paisaje, sacar algunas fotos y hacer un particular pedido en redes”.
Desde Esquel, en Chubut, Tiago PZK se filmó con La Joaqui, mostró la camioneta rota y le pidió ayuda a sus seguidores: “Si alguien nos puede venir a remolcar, estamos haciendo dedo”.
La pareja comenzó su relación en medio de un escándalo y de rumores de infidelidad luego de la separación de la cantante con Luck Ra.