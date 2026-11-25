La Joaqui y Tiago PZK.

La Joaqui y Tiago PZK se tomaron unos días de vacaciones para recorrer parte de la Patagonia a bordo de una camioneta. Los novios revelaron que se enfrentaron a un duro problema en medio de la escapada luego de quedarse varados y de hacer dedo.

“El amor sigue a pesar de todo”, explicó May Martorelli en Arribas Argentinos al ver las imágenes, y agregó: “Viste que cuando estás enamorado, si te pasa algo lo superás o hacés como que no pasa nada. Bueno, esto le pasó a La Joaqui y a Tiago”.

La Joaqui y Tiago PZK están viviendo su romance a full y en esta ocasión publicaron un video en plena ruta en cercanías de Esquel, en donde se habrían quedado varados por un desperfecto en el auto. Lejos de preocuparse, la pareja pidió ayuda entre risas y muchos mimos pic.twitter.com/8TfgO9jiUW — abcdiarioar (@abcdiarioar) November 24, 2026 La periodista de El Trece contó que los artistas quedaron varados en medio de la Ruta 40 porque se les rompió la camioneta: “Eso no generó ningún problema porque parece que aprovecharon a disfrutar el paisaje, sacar algunas fotos y hacer un particular pedido en redes”.

La Joaqui, en la Patagonia. La Joaqui y Tiago PZK, varados Desde Esquel, en Chubut, Tiago PZK se filmó con La Joaqui, mostró la camioneta rota y le pidió ayuda a sus seguidores: “Si alguien nos puede venir a remolcar, estamos haciendo dedo”.

La pareja comenzó su relación en medio de un escándalo y de rumores de infidelidad luego de la separación de la cantante con Luck Ra.

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