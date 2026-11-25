Este martes, Moria Casán y María Fernanda Callejón tuvieron un fuerte encontronazo en el programa de “La One” en El Trece. Un día después, la conductora y la panelista se volvieron a ver y no se guardaron nada en un picante ida y vuelta.

“Los rangos existen y hay que respetarlos”, dijo María Fernanda Callejón y Moria Casán le respondió: “Los rangos existen y hay que respetarlos, no tendrías que haberme dicho “shut up”.

“Fue un chiste. ¿Te quedaste mal con eso?”, se disculpó la panelista y “La One” le espetó: “Mami, la que te quedaste mal sos vos. Mirá si me voy a quedar mal por “shut up”.

La cosa no quedó ahí y Moria Casán y María Fernanda Callejón la siguieron. “Ya veo todo lo divina que estás. Usaste todo el año este programa para ir en contra de Ángel de Brito y en contra de Yanina Latorre. Aprovechaste cada minuto de tu vida, en vez de hablar de…”, dijo la conductora.

“Como me enseñaste vos”, agregó María Fernanda Callejón, y llegó la respuesta: “No, yo no te enseñé a hablar mal de ellos. Te dije todo el tiempo que los soltaras”.

Moria Casan y María Fernanda Callejon.

“Les fuiste a decir a Ángel de Brito que lo querés y a Yanina Latorre la trataste con una suavidad que un felpudo era poco”, apuntó Moria Casán y llegó retruque: “Es la terapia que vos decís que no me hace efecto”. Y sumó: “Me impresiona. Demuestra tu histrionismo. Sos muy buena actriz, pero yo no te lo creí... A mí se me explotó el teléfono diciendo 'rajá a esa maleducada'.

Luego María Fernanda Callejón soltó: “Ya el año que viene te liberás de mí. Y Moria Casán sentenció: “No estamos hablando de liberarte. No seas resentida, Fernanda Callejón. No seas resentida, tené humor”.