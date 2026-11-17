Moria Casán fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña. En la ceremonia también se declaró de interés cultural a su serie biográfica de Netflix, su programa de El Trece y su obra de teatro “Cuestión de género”.

El acto se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura y contó con la presencia de su hija, Sofía Gala, su pareja, Fernando “Pato” Galmarini, su nieto Dante Della Paolera y numerosas figuras del espectáculo, entre ellas Carlos Rottemberg, Valeria Ambrosio, Jorge Telerman, María Fernanda Callejón, Leticia Brédice, Ángel de Brito y Nora Cárpena , su compañera en la histórica obra “Brujas”.

“Hizo de cada aparición un espectáculo, vino a cuestionar las reglas del juego, en una sociedad que tantas veces les quiso decir a las mujeres cómo ser y comportarse”, señaló la voz en off mientras se veía un video.

“Reconocemos a una mujer que hizo de su identidad una bandera. Una diva que ya es parte de nuestra historia”, agregó la voz en off sobre la homenajeada.

La palabra de Moria Casán

Moria Casán agradeció a quienes la acompañaron y destacó el vínculo que construyó con distintas generaciones del ambiente artístico. “¡Qué maravilla! Toda la gente que está acá tiene que ver con la sensibilidad del arte y la apreciación que hay cuando alguien percibe en el otro que tiene algo para dar. Empresarios que han formado parte de mi vida. Éramos todos niños cuando empecé”, expresó.

Durante su discurso, recordó sus primeros pasos en el teatro y volvió sobre el momento en que se vistió de Charles Chaplin para su debut, una experiencia que definió como “un acto de transformismo”.

Moria Casan, en la Legislatura porteña.

“En este estadio de mi vida poder haber hecho todo e incluso la serie y a todos los que estamos premiados en este momento, así como a los productores, para que mi serie tenga su verdad y resultado”, manifestó Moria Casán.

“Con La mañana con Moria vuelvo a romper el molde porque ninguna estrella de este país se levantó a las seis y media de la mañana para hacer el programa. Estoy chocha y no parezco de 80. El programa me encanta y de miércoles a domingo hago Cuestión de género con Jorge Marrale”, contó sobre sus actuales proyectos.