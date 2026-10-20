La reacción de Moria Casán al enterarse en vivo de la muerte de Antonio Grimau

La muerte de Antonio Grimau generó una profunda tristeza en Moria Casán , quien se enteró del fallecimiento del actor mientras conducía su programa en eltrece. Visiblemente emocionada, la conductora compartió la noticia con su audiencia y le dedicó unas sentidas palabras al artista, a quien recordó por su talento y calidad humana.

La noticia se conoció este martes 20 de octubre, cuando la Asociación Argentina de Actores confirmó la muerte de Grimau a los 82 años mediante un comunicado. En medio de la emisión de La Mañana con Moria, la conductora tomó la palabra para transmitir la información.

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"Recibimos una noticia que nos conmovió a todos y que se las tenemos que dar porque está confirmada", expresó al comenzar su mensaje.

Luego, Moria confirmó el fallecimiento y destacó el cariño que sentía por el actor. "Falleció a sus 82 años Antonio Grimau, un querido artista, una persona increíble", manifestó, conmovida por la pérdida.

El recuerdo de Moria Casán sobre Antonio Grimau

Durante su despedida, la conductora también hizo referencia a la impresión que Grimau había dejado entre quienes compartieron momentos con él. Aunque aclaró que nunca había trabajado directamente con el actor, contó que su hija, Sofía Gala, sí había tenido esa experiencia.

"Creo que todos los que tuvimos el gusto de conocerlo, yo no he trabajado con él, pero sí ha trabajado mi hija, coincidimos en que era una persona encantadora, increíble. Una persona que seguramente se va a extrañar mucho", señaló.

Con esas palabras, Moria puso el foco tanto en la trayectoria profesional del artista como en el recuerdo que dejó entre sus colegas y las personas que lo conocieron.

Para cerrar el homenaje, la conductora eligió una frase breve con la que resumió su reconocimiento y afecto hacia Grimau: "Actor de raza, hermoso compañero, hermosa persona. Lo despedimos".