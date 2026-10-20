Morena Beltrán quedó eliminada de MasterChef Celebrity y se quebró al despedirse de sus compañeros.

Morena Beltrán quedó eliminada de MasterChef Celebrity ( Telefe ) después de una gala en la que el mondongo puso a prueba a los participantes. Su milanesa no convenció al jurado y debió abandonar la competencia. Antes de irse, la periodista se emocionó al escuchar las palabras de sus compañeros y reflexionó sobre el vínculo que construyó con ellos.

La noche de eliminación tuvo como protagonistas a Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, quienes evaluaron las preparaciones y definieron quiénes continuarían en el reality.

Emotivo. Los participantes de Masterchef se quebraron al recordar a sus seres queridos

Grego Rosello, Morena Beltrán y Julieta Nair Calvo quedaron entre los participantes con los platos menos destacados. Sin embargo, Grego consiguió salvarse primero gracias a su preparación y evitó la instancia decisiva.

La definición quedó entonces entre Morena y Julieta. Finalmente, la periodista no logró convencer a los especialistas con su milanesa de mondongo y se convirtió en la nueva eliminada del certamen.

La emotiva despedida de Morena Beltrán en MasterChef Celebrity

Después de conocerse el resultado, los integrantes del jurado le dedicaron unas palabras a la participante. Damián Betular se mostró conmovido y buscó darle ánimo: "Tenés que estar contenta, lo diste todo".

Por su parte, Maru Botana le expresó su deseo de que pueda regresar a través del repechaje. Germán Martitegui también le dedicó una reflexión sobre la gala: "Te vas en un día donde todos cocinaron muy bien".

Wanda Nara, conductora del ciclo, destacó el plato que Morena Beltrán había preparado para su abuela y los zapatos que lució durante las distintas noches de competencia.

Al momento de despedirse, la periodista compartió lo que significó para ella su paso por el programa. "Es un lugar muy hermoso, se comparten valores. La pasé muy bien y me llevo hermosos recuerdos de compañeros y amigos", expresó.

Luego, Juli Poggio tomó la palabra en representación de sus compañeros, destacó las cualidades personales de Morena Beltrán y le deseó que tenga la oportunidad de regresar al certamen.

Las palabras del grupo terminaron por emocionar a la participante, que encontró en ese reconocimiento un motivo para reflexionar sobre la experiencia vivida. "Cuando te vas y te remarcan que sos buena compañera, cuando sentis que al grupo un poco le duele la pérdida, es porque algo bien hiciste", dijo Morena Beltrán, entre lágrimas.

Así, más allá del resultado de la gala, la periodista se despidió de MasterChef Celebrity con un mensaje centrado en los vínculos que construyó durante su participación y en los recuerdos que se lleva de sus compañeros.