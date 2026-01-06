Morena Beltrán y Lucas Blondel se casan: la original propuesta de matrimonio

Luego de casi dos años juntos, Morena Beltrán y Lucas Blondel van formalizar su romance en el Registro Civil . El futbolista de Boca le propuso matrimonio a la periodista durante sus vacaciones, en un yate, con sus amigos y familiares como cómplices de esta sorpresa.

"El 2026 empezó así de increíble", escribió Morena Beltrán, y subió el video de la inusual propuesta de matrimonio, que ocurrió hace unos pocos días en la playa.

La periodista y el futbolista estaban disfrutando de un día de sol y mar en un yate junto a sus seres queridos que los acompañaban y estaban posando para una supuesta foto, pero en realidad estaban filmando el momento.

Lucas Blondel sacó un anillo y Morena Beltrán no lo podía creer. "Dale, ¿en serio?", le preguntó la periodista y cuando él le dijo que sí, ella se acercó para darle un beso.

"El aplauso eterno le da el toque. Los amo amigos y familia", agregó la periodista de ESPN ella en los comentarios del posteo sobre el romance entre ambos.

image Lucas Blondel y Morena Beltrán.

Al grito de "¡Vivan los novios!", todos los presentes festejaron y aplaudieron a la feliz pareja. Después de tanto beso, se dio una situación insólita, Morena Beltrán no le había respondido oficialmente, entonces una de las presentes le exigió que le conteste. "Sí, obvio", expresó la periodista y volvió a besar a Blondel, su ahora futuro esposo.

A principios de 2024, comenzaron los rumores de que la periodista y el futbolista de Boca habían empezado un romance. En junio de ese mismo año, Morena Beltrán y Lucas Blondel decidieron confirmarlo a través de sus redes sociales con un posteo.