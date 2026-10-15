Los participantes de Masterchef Celebrity se quebraron al recordar a sus seres queridos

La noche de beneficios de Masterchef Celebrity Argentina, en Telefe, comenzó con un mar de lágrimas por casi todos los participantes que iban a cocinar a causa de que la harina de sus mesadas encubría fotos de seres queridos en los que debían inspirarse.

Damián Betular les dijo que “hornear implica conectar con nuestro interior hasta cuando no lo pensamos conscientemente, siempre cocinamos transmitiendo nuestra energía y nuestra dulzura”.

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“Hoy el ingrediente principal es la inspiración”, agregó Dolli Irigoyen, jurado invitada en reemplazo de Germán Martitegui. Maru Botana los pidió limpiar la harina que había sobre sus tablas y hallaron fotos de seres queridos.

Alejandro Lerner, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, Luck Ra, Pablo Migliore, Luciana Geuna, Rocío Robles, Hernán “Mala Fama” Coronel, Grego Rossello, Pablo Giralt y La Negra Vernaci tuvieron que realizar cupcakes inspirados en su persona favorita.

La emoción en MasterChef Celebrity

Pablo Giralt rompió en llanto de manera inmediata al encontrarse con la imagen de su abuela del día en el que él se casó, y procedió a explicar la culpa que siente por no haberla podido acompañar durante sus últimos años de vida.

Luciana Geuna y la Negra Vernaci tenían fotos de sus respectivos hijos, mientras que Pablo Migliore también se largó a llorar con una imagen de su papá.

Luck Ra tuvo una foto de su mamá, que sigue viviendo en Córdoba, hecho por el cual él se siente muy alejado. Alejandro Lerner mostró la foto de sus hijos y declaró que ellos son verdaderamente “el éxito más grande de su vida”.

Hernán de Mala Fama reveló la casualidad que tuvo antes de entrar a Telefe y que le volvió a la mente con la foto de sus padres que había en la estación.

Julieta Poggio se encontró con una fotografía de su abuelo Carlos y explicó cómo él fue uno de los puntales en su carrera actual cuando era pequeña.

Karina Mazzocco también se quebró en llanto, no por la foto de su hijo, sino porque en ella se encontraba el nombre de Sara, su suegra fallecida hace dos años.

Grego Rosello mostró la foto de él y su padrino en la cancha de River y remarcó la importancia del apoyo en la instancia temprana de una carrera artística. Rocío Robles mostró una foto de sus papás y brindó un mensaje contundente.