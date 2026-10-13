Cómo será la nueva edición de MasterChef Junior con Vero Lozano

Desde el viernes a las 21.30, MasterChef Junior llega a Telefe y a HBO Max con una edición llena de emoción, creatividad, desafíos y mucha diversión. En esta tercera temporada el certamen contará con Vero Lozano al frente de la conducción.

Esta vez, 12 niños y niñas fanáticos de la cocina se convertirán en los grandes protagonistas de los desafíos más sorprendentes para sorprender a todos.

Del otro lado de las hornallas estarán Germán Martitegui, Maru Botana y el banfileño Ian Lucas , quienes tendrán la difícil misión de evaluar cada preparación, acompañar a los participantes y descubrir quiénes tienen todo lo necesario para convertirse en los próximos grandes talentos de la cocina.

¡Los más chicos llegan a la cocina más famosa para cocinar a lo grande! Se viene una nueva aventura para disfrutar junto a nuestro jurado de lujo @germantegui @Marubotana_ok @Ianlucasok GRAN ESTRENO | #MasterchefJunior el próximo viernes a las 21.30hs con… pic.twitter.com/KI06OOKAhx

A través de una alianza estratégica, MasterChef Junior se podrá disfrutar en Telefe y HBO Max, en simultáneo en cada episodio estreno.

Al día siguiente de cada emisión, la competencia llegará a la pantalla de TNT y luego, a la semana siguiente, los episodios desembarcarán en la pantalla de Discovery Home & Health (H&H), con maratones especiales. Además, todos los episodios completos emitidos estarán disponibles en la plataforma de HBO Max.

Llega MasterChef Celebrity.

La experiencia también se vivirá en el universo digital. Streams Telefe acompañará cada emisión en vivo con un React especial junto a Juli Castro y Mernuel, todos los viernes desde las 21, para comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que suceda en la cocina más famosa.

Producido por Telefe junto a Boxfish, y con el formato distribuido internacionalmente por Banijay Rights, MasterChef Junior llega renovado para celebrar la pasión por la cocina, la alegría de aprender y el talento de sus pequeños protagonistas.