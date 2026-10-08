jueves 08 de octubre de 2026
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8 de octubre de 2026
Son rumores.

Qué pasa entre Julieta Poggio y Luck Ra en MasterChef Celebrity

Julieta Poggio y Luck Ra cocinaron en dupla en MasterChef Celebrity luego de grabar un video juntos. Wanda Nara quiso saber todo.

Julieta Poggio y Luck Ra, en MasterChef Celebrity.&nbsp;

Julieta Poggio y Luck Ra, en MasterChef Celebrity. 

Cuando llegó el momento de su devolución, ambos se acercaron al jurado con sus platos y cantando “La Morocha”, el tema de Luck Ra en el que Julieta Poggio participó del video.

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De todos modos, Damián Betular comentó que esto no es La Voz, y Luck Ra contó: “Es que nos volvimos a reunir, ella fue la actriz de ‘La Morocha’”.

Wanda quiso saber todo sobre Julieta Poggio y Luck Ra

Wanda Nara preguntó que pasaba entre ellos y rápidamente la ex Gran Hermano aseguró que no hubo nada entre ambos. “Porque los exs de las amigas, Juli, ¿cómo son los códigos en las parejas abiertas?”, insistió la conductora sobre los rumores de romance.

A lo que la ex Gran Hermano explicó sobre su relación con el cantante: “No, igual yo siempre con Facu me llevé bien”. Frente a las cámaras, Luck Ra sentenció: “No necesito otro chisme más en mi vida, por lo menos hoy”. “Menos conmigo”, agregó Julieta Poggio sobre el tema.

Luego les preguntaron por el nombre del plato y revelaron que se llama “La rubia” y se generó un debate sobre el nombre de la canción del artista. “En realidad siempre fue la rubia… Polémica Wanda, vos sabrás de eso, fue marketing para que se hable”, sentenció Julieta Poggio.

Entre risas, Wanda Nara expresó: “¿De rubias o de polémicas? Nunca entendí, el tema se llama ‘la morocha’ y Juli estaba más rubia que nunca”.

“Había una morocha escondida ahí que nadie la sacó a bailar, a ella la sacaron a bailar todos”, explicó Luck Ra y su Julieta Poggio, frente a las cámaras, afirmó: “Para mí ustedes me querían poner a mí y está bien”.

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